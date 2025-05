Contrade dell'Etna 2026: appuntamento fissato a Randazzo per il 19 e 20 aprile

La data c'è, ed è già segnata in rosso sul calendario di produttori, buyer e appassionati di vino etneo: la diciasettesima edizione di Contrade dell'Etna si terrà il 19 e 20 aprile 2026 a Randazzo (Ct), confermando la location del Sikania Garden Village e la formula su due giornate introdotta quest'anno.

Contrade dell’Etna 2026: il 19 e 20 aprile la grande fiera del vino sull’Etna

Un format che ha convinto tutti, quello voluto inizialmente da Andrea Franchetti per dare voce alle cantine del vulcano e che oggi si consolida come uno degli appuntamenti più rappresentativi del vino italiano. Dal 2022, l'organizzazione dell'evento è passata alla società Crew, che ha saputo raccogliere il testimone interpretando con intelligenza e attenzione l'evoluzione delle aziende etnee, accompagnandole nel loro percorso di crescita e rispondendo alla crescente esigenza di visibilità e dialogo con i mercati.

Proprio in quest'ottica, Crew ha scelto di comunicare con largo anticipo le date dell'edizione 2026, facilitando la pianificazione delle attività da parte delle cantine e degli operatori coinvolti. «La scelta di comunicare con largo anticipo le date dell'edizione 2026 - dicono gli organizzatori di Crew - è legata alla crescente volontà di andare incontro alle cantine che hanno sempre più bisogno di pianificare e programmare le loro attività». Negli ultimi anni, Contrade dell'Etna ha ampliato il suo raggio d'azione, coinvolgendo un numero crescente di giornalisti specializzati e buyer italiani e internazionali, che trovano in questa manifestazione un'occasione concreta per incontrare i produttori, assaggiare i vini in anteprima e comprendere l'identità delle diverse contrade, in un contesto dove il confronto è diretto e senza filtri.

