Produzione Prosecco Doc: il Consorzio frena sull’espansione dei vigneti

Si è svolta l’Assemblea dei Soci del Consorzio di Tutela della Doc Prosecco, durante la quale sono stati approvati all’unanimità il bilancio consuntivo 2024 e quello previsionale per il 2025. Oltre alla parte economica, è stata condivisa e votata anche la proposta di gestione delle produzioni, che prosegue un percorso strutturato di pianificazione strategica coerente con l’andamento dei mercati.

Prosecco Doc: non verranno incrementate le superfici destinate alla produzione

L’apertura dell’incontro è stata affidata ai messaggi istituzionali di saluto inviati dai Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. In entrambi gli interventi è stato espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Consorzio e pieno sostegno alle attività future, sottolineando il ruolo strategico della denominazione Prosecco per l’economia e l’identità del territorio.

La prima parte dell’ordine del giorno ha previsto una dettagliata illustrazione delle attività consortili svolte nel 2024, articolate nelle tre aree operative fondamentali:

Promozione , attraverso campagne nazionali e internazionali

, attraverso campagne nazionali e internazionali Valorizzazione , con iniziative rivolte a rafforzare l’identità del prodotto

, con iniziative rivolte a rafforzare l’identità del prodotto Tutela, in particolare sul fronte della vigilanza sui mercati e della difesa della denominazione contro usi impropri

Sono seguiti gli interventi istituzionali di Eugenio Pomarici, Vicepresidente del Cirve, e Michele Zanardo, Presidente del Comitato nazionale vini Dop e Igp. Entrambi hanno posto l’accento sulla necessità di una collaborazione sinergica tra il Consorzio e gli enti di riferimento del settore vitivinicolo, ribadendo l’importanza di una governance condivisa per garantire qualità, coerenza normativa e sviluppo sostenibile.

Ha preso poi la parola il Senatore Luca De Carlo, in rappresentanza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha evidenziato l’importanza di raccontare con trasparenza il lavoro svolto: «È fondamentale raccontare con trasparenza e continuità tutto il lavoro svolto dal Consorzio, a partire dalla sua missione primaria: la tutela del prodotto. È vero, il Prosecco si vende con facilità grazie alla sua qualità riconosciuta, ma questo non basta. Servono strumenti adeguati a vigilare i mercati attuali e a conquistarne di nuovi, con competenza e visione strategica».

De Carlo ha anche annunciato un’importante audizione in Senato, prevista per il giorno successivo a Roma, con la partecipazione di Luca Giavi, Direttore del Consorzio. L’obiettivo è quello di raccogliere proposte e input utili a interpretare meglio le esigenze dei territori e delle imprese. «Trasformare una crisi in opportunità, stando al passo con i tempi senza tradire la propria storia, è una delle sfide più ardue, e la Denominazione Prosecco ne offre un ottimo esempio», ha concluso De Carlo.

La parte centrale dell’assemblea è stata dedicata alla presentazione e approvazione dei bilanci consuntivo 2024 e previsionale 2025. Entrambi i Documenti sono stati approvati all’unanimità dai soci, segno di coesione interna e fiducia nella gestione consortile.

Anche la proposta di gestione delle produzioni è stata condivisa e approvata all’unanimità. Tale piano, inserito nel contesto più ampio della pianificazione strategica, mira a ottimizzare l’uso delle superfici vitate già esistenti, evitando incrementi delle superfici coltivate, come sottolineato dal Presidente del Consorzio.

Il presidente del Consorzio Doc Prosecco, Giancarlo Guidolin

In chiusura dei lavori è intervenuto il presidente del Consorzio Doc Prosecco, Giancarlo Guidolin, che ha espresso soddisfazione per l’esito dell’assemblea: «Dopo questo primo anno di lavoro insieme, accogliamo con grande soddisfazione i risultati ottenuti. Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità, e ciò conferma la coesione della filiera produttiva e la volontà comune di proseguire lungo un percorso di crescita e consolidamento».

Guidolin ha poi voluto chiarire la posizione del Consorzio riguardo l’espansione produttiva: «Ci tengo a precisare che non è intenzione di questo Consorzio incrementare le superfici destinate alla produzione di Prosecco Doc ma, come testimoniato in passato, ottimizzare l’utilizzo delle superfici già piantumate, nel limite di quanto consentito dalle normative vigenti».

