Tanqueray debutta agli I-Days Milano 2025 con un gin bar dedicato

Il gin Tanqueray sarà tra i protagonisti degli I-Days Milano 2025, la kermesse musicale che prenderà il via il 2 giugno all'Ippodromo Snai La Maura. Per la prima volta, lo storico brand britannico sarà partner ufficiale del festival, portando all'interno della manifestazione la propria gamma, con un gin bar dedicato, la presenza in tutti i punti bar e la possibilità per il pubblico di ricevere gadget registrandosi sul posto.

Tanqueray porta il suo gin agli I-Days Milano 2025

La concert series, nata nel 1999 e diventata negli anni uno degli appuntamenti estivi più seguiti del panorama musicale italiano, ha richiamato oltre 430mila presenze nell'edizione del 2024. Quest'anno Tanqueray ha scelto di unirsi a questo evento per proporre la propria idea di esperienza legata al gin tonic, servito in una cornice di musica e condivisione che, da sempre, è parte integrante dello spirito degli I-Days. All'ippodromo Snai La Maura, sarà attivo un gin bar dedicato firmato Tanqueray, mentre in tutti i punti bar della manifestazione si potrà scegliere tra due referenze iconiche: Tanqueray London Dry, punto fermo per gli appassionati di gin, e Tanqueray 0.0, la versione analcolica pensata per chi vuole bere in modo più equilibrato, senza rinunciare al gusto delle botaniche originali.

L'intento è chiaro: portare l'intramontabile esperienza del gin tonic in un contesto dove si incontrano generazioni diverse, accomunate dalla passione per la musica live e da un'idea di convivialità che non passa mai di moda. «Tanqueray, il gin divenuto simbolo universale dell'eccellenza, acclamato dai più famosi bartender del settore, annuncia la sua prima partnership con gli I-Days Milano 2025, la concert series nata nel 1999 e divenuta ormai consueto appuntamento della stagione estiva musicale milanese. Con oltre 430mila presenze all'edizione del 2024, gli I-Days Milano 2025 diventano così anche il palcoscenico per Tanqueray che porta all'ippodromo Snai La Maura e in tutti i punti bar della manifestazione l'esperienza unica di un gin inconfondibile». E proprio in occasione della giornata inaugurale, come detto, il 2 giugno, il verde Tanqueray accenderà il villaggio musicale con cocktail e omaggi. Chi si registrerà al gin bar potrà ricevere gadget esclusivi, rendendo ancora più memorabile la propria partecipazione alla rassegna.

