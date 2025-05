Weekend Aromatico: a Scanzorosciate due giorni dedicati al Moscato di Scanzo

Il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo, in collaborazione con Terre del Vescovado, organizza la prima edizione del “Weekend Aromatico”, in programma sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025. Due giornate dedicate al Moscato di Scanzo Docg, unico passito rosso in Italia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, per un’esperienza tra natura, cultura e sapori del territorio.

“Weekend Aromatico”: due giornate dedicate al Moscato di Scanzo

Sabato 31 maggio - “Vino in Cammino”

La giornata di sabato propone tre itinerari guidati tra le colline di Scanzorosciate, con partenza alle ore 15.00, accompagnati dal gruppo Custodis. Ogni percorso prevede una visita alle cantine, degustazioni e narrazioni legate alla storia del luogo.

Gli itinerari:

Bastia - ritrovo in Piazza della Costituzione, visita alle cantine Pagnoncelli Folcieri e Berlendesa

- ritrovo in Piazza della Costituzione, visita alle cantine Pagnoncelli Folcieri e Berlendesa Montecchio - ritrovo in Piazza Alberico da Rosciate, visita alle cantine De Toma e Magri Sereno

- ritrovo in Piazza Alberico da Rosciate, visita alle cantine De Toma e Magri Sereno Tribulina - ritrovo in Via Collina Alta 12, visita alle cantine Martinì e Martinelli

Ogni tappa include la degustazione di due calici di vino per azienda, accompagnati da stuzzichini locali.

Quota di partecipazione: € 30 - Prenotazione obbligatoria.

Domenica 1 giugno - “Walk Around Tasting”

Domenica dalle 10.00 alle 18.30, la chiesa sconsacrata di Rosciate (Via Don Giulio Calvi, 1) diventerà uno spazio di libera degustazione. I visitatori potranno incontrare i produttori del Consorzio e assaggiare le diverse espressioni del Moscato di Scanzo Docg.

Ingresso con degustazioni: €20

Ridotto a €15 per i soci 2025 di associazioni di sommellerie e degustazione.

Alle ore 16.00, è previsto un approfondimento sensoriale con il Laboratorio del Gusto di Slow Food intitolato “3 Moscato di Scanzo e paté”, un confronto tra abbinamenti enogastronomici. Quota di partecipazione: € 25 - Prenotazione obbligatoria.

Consorzio di tutela Moscato di Scanzo

Via F. M. Colleoni 38 - 24020 Scanzorosciate (Bg)

Tel 035 6591425

© Riproduzione riservata