<strong data-start="218" data-end="243">Piemonte Land of Wine sarà partner ufficiale di The World’s 50 Best Restaurants 2025, l’evento internazionale che il 19 giugno si terrà al Lingotto di Torino, dove saranno premiati i migliori 50 ristoranti al mondo. Questa collaborazione rappresenta una vetrina strategica per la promozione dei vini piemontesi, accostati alle eccellenze gastronomiche di fama mondiale.

Piemonte Land of Wine a The World’s 50 Best Restaurants 2025 di Torino

The World’s 50 Best Restaurants: un palcoscenico globale per la cucina d’eccellenza

Dal 2002, The World’s 50 Best Restaurants celebra ogni anno l’eccellenza culinaria globale, grazie a una giuria di oltre mille esperti del settore. L’evento, che negli ultimi anni si è svolto a Valencia e Las Vegas, rappresenta un punto di riferimento per le tendenze gastronomiche internazionali, riunendo chef, operatori e giornalisti da tutto il mondo.

Il ruolo di Piemonte Land of Wine all’evento di Torino

La cerimonia di premiazione del 2025 ospiterà oltre 1500 partecipanti tra chef, addetti ai lavori e stampa specializzata. Il consorzio Piemonte Land of Wine presenterà un mosaico rappresentativo delle denominazioni vinicole più rinomate della regione, tra cui Barolo, Barbaresco, Barbera d’Asti, Gavi, Alta Langa, Asti Spumante, Moscato d’Asti e Brachetto d’Acqui.

Questa selezione di vini di alta qualità sarà abbinata ai piatti dei migliori chef al mondo, valorizzando l’eccellenza enologica piemontese come parte integrante dell’esperienza gastronomica internazionale. Il progetto vede la collaborazione con la Regione Piemonte e la Città di Torino, sottolineando l’importanza di un territorio ricco di cultura enogastronomica.

© Riproduzione riservata