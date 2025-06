In un contesto internazionale (politico ed economico) che definire turbolento è un eufemismo, Regione Lombardia ha aperto il bando Ocm Vino, una misura per la promozione sui mercati dei Paesi terzi per il 2025/2026. Complessivamente sono stati stanziati 2,5 milioni di euro a sostegno dei progetti presentati dalle aziende vitivinicole lombarde.

Vino lombardo: fondi europei per promuoverlo fuori dall’Ue

Fondi europei Ocm per il vino: sostegno alla qualità lombarda

La misura - finanziata con la quota regionale dei fondi europei dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (Ocm) - punta a rafforzare il posizionamento internazionale del vino lombardo di qualità certificata, attraverso attività promozionali, informative e pubblicitarie nei mercati al di fuori dell’Unione Europea.

Beduschi: “Un’opportunità strategica per l’export lombardo”

«Il bando Ocm - ha dichiarato l'assessore regionale all’agricoltura Beduschi - rappresenta una leva strategica per accompagnare i nostri produttori sui mercati globali ed è quindi un’opportunità concreta per le cantine lombarde che vogliono far conoscere il valore, la cultura produttiva e la sostenibilità dei loro vini al di fuori dei confini europei. Un concetto sempre più importante anche vista la situazione geopolitica ed economica oltremodo incerta che stiamo vivendo, in un momento nel quale l’export di vino lombardo nel mondo supera i 300 milioni di euro ed è raddoppiato negli ultimi 15 anni.»

Le attività finanziate dal bando Ocm Vino Lombardia

Il bando finanzia azioni come:

campagne pubblicitarie e promozionali che evidenziano la qualità certificata , la sicurezza alimentare e il rispetto dell’ambiente ;

e che evidenziano la , la e il ; missioni commerciali all’estero ;

; partecipazioni a fiere e manifestazioni internazionali ;

e ; iniziative nei punti vendita , nella Gdo e nella ristorazione dei Paesi terzi ;

, nella e nella dei ; degustazioni guidate, incontri con operatori e giornalisti, realizzazione di siti web, brochure e materiali informativi multilingua.

Lombardia: oltre 15 milioni per la promozione agroalimentare nel 2025

L’iniziativa si inserisce in una cornice più ampia di intervento che la Lombardia sta mettendo in campo per sostenere la promozione agroalimentare. Nel 2025, le risorse dedicate alla promozione superano i 7,5 milioni di euro, e raggiungono 15,1 milioni se si considerano tutte le misure Ocm vino attivate.

di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata