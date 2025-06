Fernet-Branca eletto Miglior Prodotto dell’Anno al Lisbon Bar Show

Fernet-Branca, lo storico amaro italiano nato a Milano nel 1845, è stato eletto “Miglior Prodotto dell’Anno 2024” durante il prestigioso Lisbon Bar Show 2025, evento di riferimento per il settore beverage e mixology nella penisola iberica. La manifestazione si è svolta il 20 e 21 maggio presso la MEO Arena di Lisbona, attirando centinaia di professionisti e brand internazionali.

Fernet-Branca premiata al Lisbon Bar Show 2025

Il riconoscimento internazionale per uno spirito italiano iconico

Il premio ottenuto da Fratelli Branca Distillerie rappresenta un traguardo di rilievo nella scena degli spirits internazionali, conferito da esperti e operatori del settore. La selezione è avvenuta tra candidati di alto livello, tra cui Don Julio, Martin Miller’s Westbourn, The Macallan Horizon e Planteray Cut’n Dry. Fernet-Branca si è distinto per la sua qualità superiore, autenticità e per una versatilità apprezzata dai bartender nei migliori cocktail bar del mondo.

Una strategia vincente sul mercato portoghese

Oltre al prestigioso premio, Fernet-Branca sta registrando un forte incremento delle vendite in Portogallo, con risultati a doppia cifra che consolidano la crescita della marca nel Paese. Questo successo è il risultato di una sinergia efficace tra l’azienda produttrice, il distributore locale e il Brand Ambassador, che hanno promosso attivamente il prodotto attraverso iniziative mirate nel mondo della mixology e della ristorazione.

Il Lisbon Bar Show: piattaforma d’eccellenza per il mondo degli spirits

Il Lisbon Bar Show è uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore degli alcolici premium, offrendo un palcoscenico internazionale a distillati, liquori e prodotti d’eccellenza. Ogni anno ospita masterclass, seminari e degustazioni, con la partecipazione di rinomati bartender e professionisti dell’hospitality. Il riconoscimento a Fernet-Branca riflette non solo la qualità del prodotto, ma anche l’attenzione crescente del mercato portoghese verso etichette autentiche e iconiche.

Fernet-Branca: ambasciatore globale dello stile italiano

Con questo nuovo traguardo, Fratelli Branca Distillerie rafforza la propria presenza nel panorama internazionale degli spirits. Fernet-Branca continua a essere simbolo di stile distintivo, carattere deciso e di una ricetta segreta che da oltre 175 anni conquista intenditori e appassionati in tutto il mondo. Questo premio consolida la reputazione di Fernet-Branca come riferimento di qualità nel segmento degli amari premium.

