Cambio al vertice del Consorzio Chianti Rufina: eletto Gerardo Gondi

Cesare Gondi è stato eletto presidente del Consorzio Chianti Rufina per il triennio 2025-2027. La nomina è arrivata all’unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione, segnando un passaggio importante per il futuro del consorzio. Alla guida della storica Azienda Marchesi Gondi - Tenuta Bossi, Gondi succede a Federico Giuntini - Selvapiana, cui è stato rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto nel precedente mandato.

Il marchese Gerardo Gondi, nuovo presidente del Consorzio Chianti Rufina

A margine della notizia, la vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi ha espresso il proprio apprezzamento per la nomina: «Desidero esprimere il mio più sincero compiacimento per l’elezione di Gerardo Gondi - Marchesi Gondi alla carica di presidente del Consorzio Chianti Rufina» ha dichiarato Saccardi.

La vicepresidente ha evidenziato il ruolo ricoperto da Gondi nel tempo: «La nomina rappresenta un riconoscimento al suo impegno costante e alla visione strategica dimostrata nel corso degli anni, prima come consigliere e poi come vice-presidente del Consorzio».

Alla guida della Tenuta Bossi, Gerardo Gondi ha portato avanti un percorso di valorizzazione del territorio, unendo tradizione vitivinicola e innovazione gestionale. Il suo impegno ha contribuito a rafforzare l’identità della Rufina, denominazione di pregio all’interno del panorama enologico toscano. «Imprenditore appassionato - ha aggiunto Saccardi - ha saputo valorizzare in modo esemplare il potenziale del territorio, affermando la qualità dei suoi vini anche a livello internazionale».

Insieme a Gondi, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato Faye Lottero ed Enrico Lippi come vice-presidenti. Entrambi porteranno competenze utili per affrontare le sfide che attendono il Consorzio, in un contesto complesso per l’intero comparto vitivinicolo. Saccardi ha sottolineato la centralità di questa fase: «Accogliamo con fiducia le parole del presidente, che ha espresso la volontà di mettere al servizio della denominazione dedizione, passione e lavoro costante».

Il futuro del Consorzio Chianti Rufina appare dunque legato a un lavoro condiviso tra figure di esperienza e una governance rinnovata. Saccardi ha concluso il suo intervento augurando buon lavoro al nuovo presidente:

«Auguro buon lavoro a Gerardo Gondi, certa che sotto la sua guida il Chianti Rufina saprà rafforzare ulteriormente la propria identità e il proprio prestigio».

Consorzio del Chianti Rufina

Villa di Poggio Reale - Viale Duca della Vittoria, 7 - 50068 Rufina (Fi)

Tel 055 8399944

