Si è spento Sebastiano “Sebio” De Bartoli, uomo di vino e cultura

Nato nel 1977, Sebastiano De Bartoli era figlio di Marco De Bartoli, una figura storica della viticoltura marsalese. Dopo la scomparsa del padre nel 2011, Sebio ha raccolto insieme ai fratelli Renato e Gipi l’eredità familiare, mantenendo e sviluppando l’impegno verso una produzione di qualità. Il suo legame con Pantelleria era forte e si rifletteva nella cura dei vigneti e nella valorizzazione dei vini tradizionali, in particolare del Marsala.

Le scelte produttive di Sebio, anche quando dibattute in famiglia, erano sempre orientate da un criterio chiaro: puntare su autenticità, naturalità e verità. Alla guida dell’azienda, ha mantenuto i classici di famiglia, come il Marsala, ma ha introdotto nuove interpretazioni con vini come Integer Grillo, caratterizzato da fermentazioni spontanee, e Grappoli del Grillo, più equilibrato ma altrettanto espressivo. Questi prodotti riflettono un approccio rispettoso del vino come espressione genuina del territorio.

Oltre al ruolo di vignaiolo, Sebio era un tecnico creativo, interessato anche a scultura, meccanica e artigianato. La sua versatilità e il suo entusiasmo hanno segnato profondamente chi ha avuto modo di conoscerlo, sia nel settore vitivinicolo che oltre. I fratelli hanno ricordato Sebio come «un grande uomo del vino, un lavoratore, padre e marito amorevole, amico sincero e figura insostituibile».

Il 2024 ha visto Sebio donare al Santuario di Santo Padre delle Perriere un’opera di grande valore spirituale: un crocifisso in bronzo alto quasi due metri, realizzato da lui stesso. Questo gesto, che oggi assume il significato di un testamento spirituale, sarà ricordato con la cerimonia funebre che si terrà mercoledì 11 giugno a Marsala, nello stesso luogo.

