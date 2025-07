Torna il Gin & Tonic Festival a Milano: 400 etichette da scoprire all'ex Macello

Gin & Tonic Festival torna all'ex Macello di Milano dal 29 al 31 agosto (dalle 18 a mezzanotte) con oltre 400 gin da tutto il mondo, degustazioni, masterclass e musica dal vivo. L'ingresso è gratuito, ma per garantirsi l'accesso è necessario registrarsi su Eventbrite entro le 21 di ogni giornata.

All'ex Macello di Milano un weekend tra gin, musica e masterclass

Quest'anno il Gin & Tonic Festival promette un viaggio tra botaniche, storie e produttori che arrivano a Milano per raccontare il loro gin e farlo assaggiare senza fretta, con un calice in mano e la possibilità di scoprire ogni retroscena tra distillazioni, aromi e provenienze diverse. Oltre alle etichette italiane, ci saranno gin da Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio e un'area dedicata al resto del mondo, organizzate in aree tematiche per permettere a chi arriva all'ex Macello di orientarsi tra gli stand in modo immediato.

Le giornate, come annunciato, inizieranno dalle 18 e si chiuderanno a mezzanotte, con la possibilità di entrare anche dopo le 21 gratuitamente ma solo in base alla disponibilità effettiva, visto che la registrazione garantisce l'accesso prioritario anche in caso di tutto esaurito. In programma ci sono degustazioni, masterclass con relatori di fama internazionale, aree market per chi vuole portarsi a casa una bottiglia provata sul posto, street food, dj set e musica live per accompagnare il ritmo delle serate.

Dal 2016, ricordiamo, Gin & Tonic Festival ha costruito la sua community con tappe nelle migliori città italiane e pop-up nei locali più amati, consolidando la propria dimensione internazionale grazie a partnership come quella con Vinitaly e alla partecipazione esclusiva al Bar Convent Berlino, il più importante evento al mondo dedicato alla mixology. Per chi lavora nel settore degli spirits, ma anche per chi ama semplicemente un buon gin tonic preparato con cura, le tre giornate all'ex Macello di Milano saranno un'occasione per aggiornarsi sulle novità del settore, fare networking e scoprire nuove etichette in un contesto informale e autentico.

© Riproduzione riservata