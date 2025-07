Torrevento trionfa con il Veritas Docg alla selezione del Miglior Rosato 2025

Sono oltre cento le etichette di vini rosati protagoniste quest’anno del concorso Miglior Rosato del Mediterraneo, parte della rassegna itinerante Le Strade del Rosato, giunta alla sua nona edizione sotto la direzione di Tommaso Caporale.

I vini che hanno passato la prima selezione del concorso Miglior Rosato del Mediterraneo

La manifestazione, presentata il 17 maggio a Roma durante l’evento “Vino X Roma”, ha già toccato diverse regioni italiane, con tappe in Abruzzo a Città Sant’Angelo, in Calabria ad Acri e Cerzeto e in Puglia a Cisternino.

Veritas Castel del Monte Docg si aggiudica il miglior piazzamento

La prima selezione del concorso si è svolta a Cerzeto, nel cuore dell’area arbereshe in provincia di Cosenza. In questa tappa, il punteggio più alto è stato assegnato al Veritas Castel del Monte Docg delle Cantine Torrevento di Corato (Ba), un vino rosato pugliese ottenuto da uve bombino nero in purezza. Il Veritas è tra i primi rosati in Italia a vantare la denominazione Docg, riconoscimento che ne certifica l’eccellenza produttiva.

I vini con i punteggi più alti in selezione

Tra le etichette più apprezzate si distinguono anche il Rosè Terre Siciliane Igp della Cantina Principe di Corleone - Pollara di Monreale (Pa), realizzato con nerello mascalese, e lo Sturnio Salento Igp della Cantina Upal di Cisternino (Br), prodotto da negroamaro e malvasia.

Completano l’elenco dei vini che hanno superato la selezione:

Donna Giuliana di Giraldi&Giraldi (Rende, Cs)

di Giraldi&Giraldi (Rende, Cs) Antonè di Le Conche (Bisignano, Cs)

di Le Conche (Bisignano, Cs) Calarosa di Borgo Turrito (Borgo Incoronata, Fg)

di Borgo Turrito (Borgo Incoronata, Fg) Susumaniello di Upal (Cisternino, Br)

di Upal (Cisternino, Br) Grottino di Roccanova di Graziano (Roccanova, Pz)

di Roccanova di Graziano (Roccanova, Pz) Akratos di Battifarano (Nova Siri, Mt)

Le prossime selezioni in Calabria e Lazio

Le prossime tappe del concorso Miglior Rosato del Mediterraneo si svolgeranno tra agosto e settembre, con appuntamenti in Calabria e Lazio, confermando l’impegno della rassegna nel valorizzare i migliori rosati del territorio italiano.

