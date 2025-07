Il Verdicchio di Matelica, uno dei vini bianchi più rappresentativi delle Marche, assume una nuova identità. Durante l’edizione 2025 del Matelica Wine Festival, è stato ufficializzato il cambio di denominazione in Matelica Doc e Docg. Una svolta che mira a rafforzare il legame tra il prodotto e il suo territorio d’origine, valorizzando l’identità enologica della zona.

Il Verdicchio di Matelica cambia denominazione e diventa "Matelica" Doc e Docg

Il cambio di denominazione, destinato a rafforzare il legame tra prodotto e territorio «Una tre giorni molto partecipata - hanno commentato il sindaco Denis Cingolani e l'assessore all'Agricoltura Barbara Cacciolari - con grande apprezzamento da parte della stampa per i vini e per l'accoglienza ricevuta. Stiamo vivendo un momento importante per il nostro territorio e questa nuova denominazione rappresenta un passo decisivo per rafforzare l'identità del nostro prodotto tipico. Ringraziamo l'Associazione Produttori per aver organizzato un festival eccellente», hanno aggiunto.

