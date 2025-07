Federvini: Gabriele Castelli nuovo direttore, Francesca Migliarucci vice

Federvini, la federazione che rappresenta i produttori italiani di vini, spiriti e aceti, ha ufficializzato un cambio ai vertici della sua struttura operativa. Dal 15 luglio 2025 Gabriele Castelli è il nuovo Direttore Generale, mentre Francesca Migliarucci assume il ruolo di Vice Direttore. Entrambi provengono da un percorso interno all’associazione, a conferma di una scelta orientata alla continuità e alla valorizzazione delle competenze maturate in seno alla Federazione.

Gabriele Castelli e Francesca Migliarucci, rispettivamente nuovo dg e vice di Federvini

Federvini, chi sono Gabriele Castelli e Francesca Migliarucci

Castelli, che è entrato in Federvini nel 2020, ha ricoperto in questi anni la funzione di Responsabile dell’Area Giuridico-Normativa, seguendo da vicino i dossier strategici in materia legislativa a livello nazionale e comunitario. In particolare, si è occupato della regolamentazione per i comparti dei vini, degli spiriti e degli aceti, nonché degli aspetti sociali legati al consumo di bevande alcoliche. La sua nomina riflette l’intenzione della Federazione di rafforzare la competenza tecnica e normativa nella gestione dei rapporti istituzionali, soprattutto in una fase caratterizzata da continui aggiornamenti normativi in ambito europeo.

La nuova vice direttore, Francesca Migliarucci, vanta una lunga permanenza in Federvini, dove opera dal 2006. Nel tempo ha seguito con continuità l’area degli Affari internazionali, in particolare la normativa che regola l’accesso ai mercati extra UE per i tre comparti rappresentati. Dal 2018 ha assunto anche la responsabilità della comunicazione associativa, contribuendo al posizionamento pubblico dell’associazione in un contesto sempre più attento ai temi di consumo responsabile, export e reputazione settoriale.

Federvini, un nuovo assetto operativo al fianco della presidenza Ponti

La decisione del Consiglio della Federazione risponde a un criterio chiaro: affidare ruoli apicali a figure già inserite nell’organico, che abbiano dimostrato competenza, affidabilità e capacità di visione strategica. «Si tratta di una scelta coerente con la volontà di dare continuità alla gestione - si legge in una nota di Federvini - valorizzando persone che conoscono bene il funzionamento della macchina federativa e i dossier in corso».

Giacomo Ponti, presidente Federvini

Castelli e Migliarucci lavoreranno in raccordo con la Presidenza dell’associazione, attualmente guidata da Giacomo Ponti, affiancato dai Vice Presidenti Aldo Davoli e Piero Mastroberardino. Un coordinamento che avrà il compito di rappresentare in modo autorevole il settore a livello nazionale e internazionale, in un momento storico in cui il comparto wine & spirits italiano è chiamato a confrontarsi con sfide normative, commerciali e ambientali sempre più complesse.

