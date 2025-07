Filippo Butussi alla guida del Consorzio Friuli Colli Orientali

Il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo ha ufficialmente rinnovato i propri vertici nel corso dell'assemblea elettiva tenutasi presso Villa Nachini-Cabassi, a Corno di Rosazzo. Questo importante appuntamento ha sancito il passaggio di consegne tra il presidente uscente Paolo Valle, che ha ricoperto la carica per sei anni, e il nuovo presidente Filippo Butussi, produttore di Corno di Rosazzo e rappresentante dell'Azienda Valentino Butussi.

Filippo Batussi, neo presidente Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo

Il saluto istituzionale di Valle è stato seguito dagli interventi di commiato dei consiglieri uscenti Adriano Gigante e Demis Ermacora, figure che hanno contribuito attivamente alla crescita dell'ente consortile. L'assemblea ha quindi votato l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, composto da 13 membri in rappresentanza delle diverse denominazioni Doc e Docg del territorio.

Composizione del nuovo Consiglio del Consorzio

I nuovi consiglieri eletti rappresentano le realtà vitivinicole più rilevanti dei Colli Orientali del Friuli. Per la Doc Friuli Colli Orientali sono entrati nel consiglio Cristian Specogna, Riccardo Polegato, Fabio D'Attimis-Maniago Marchiò, Nicola Ermacora, Michele Ciani, Federico De Luca, Federico Stroppolatini, Damiano Cozzarolo e Michela Zanuttig. La Docg Ramandolo è rappresentata da Michele Cecconi, mentre la Docg Rosazzo ha come portavoce Filippo Felluga. Infine, per la Docg Colli Orientali del Friuli Picolit, è stato eletto Michele Pace Perusini di Strassoldo. Il Consiglio, nella sua prima riunione, ha eletto Filippo Butussi alla carica di presidente. Accanto a lui sono stati designati Michele Cecconi e Michele Pace Perusini di Strassoldo come vicepresidenti. Il nuovo mandato ha una durata triennale e si propone di rafforzare ulteriormente la presenza del Consorzio nel panorama nazionale e internazionale del vino di qualità.

Nuova leadership per i Colli Orientali

Classe 1979, Filippo Butussi guiderà il Consorzio con una visione orientata alla valorizzazione delle eccellenze locali. L'attuale consiglio vede una significativa presenza di giovani produttori, pronti a mettere a disposizione entusiasmo e competenze per promuovere un territorio ricco di identità enologica. La struttura organizzativa interna si distingue per l'efficienza sia in ambito tecnico sia nella sfera della promozione territoriale.

I vigneti sui colli del Friuli Venezia Giulia

Elemento distintivo del Consorzio è la Tasting Academy, un progetto unico in Italia, che unisce degustazione professionale e approfondimento territoriale. All'interno di questo spazio, i visitatori possono esplorare una mappatura dettagliata di oltre 5mila vigneti, con dati analitici che favoriscono una comprensione approfondita delle caratteristiche pedoclimatiche del comprensorio.

Attività promozionale e tecnica in crescita

Fondato nel 1970, il Consorzio ha consolidato nel tempo una duplice identità: quella di promotore della qualità enologica del Friuli Venezia Giulia e quella di ente tecnico specializzato nella documentazione e nella consulenza. Tra le attività principali si segnala la pubblicazione annuale della relazione “Le Stagioni e le Uve”, considerata un modello nazionale di riferimento per l'analisi vendemmiale. L'attività promozionale è supportata da una fitta rete di eventi in collaborazione con AIS e FISAR, che hanno toccato numerose regioni italiane, offrendo degustazioni guidate, masterclass ed esperienze immersive. Particolarmente apprezzate le iniziative organizzate all'interno dei musei di Udine, che hanno unito cultura e degustazione, offrendo al pubblico momenti di scoperta e valorizzazione dei vini del Friuli.

Numeri significativi per il triennio 2023–2025

Nel periodo 2023-2025, il Consorzio ha registrato una crescita tangibile. Sono stati organizzati oltre 120 eventi, coinvolgendo più di 60 cantine e 2.500 partecipanti. Circa 300 etichette sono state protagoniste delle degustazioni rivolte sia al pubblico che agli operatori del settore. Le attività si sono svolte in 15 città italiane, da Bari a Trieste, coinvolgendo oltre 1.300 sommelier.

Anche la presenza internazionale si è intensificata. L'evento sold-out al 67 Pall Mall di Londra e la masterclass a Praga hanno mostrato il forte interesse per i vini dei Colli Orientali. L'appuntamento annuale al Vinitaly di Verona ha incluso degustazioni condotte da esperti come André Senoner, valorizzando ulteriormente l'identità territoriale.

Iniziative ad alto impatto e progetti formativi

Tra gli eventi di maggior rilievo si ricorda la Fiera Mercato al Contarena di Udine, che ha portato la cultura del vino a oltre 17mila persone, in occasione della maratona benefica Telethon 24x1 ora. La Tasting Academy, in soli due anni, ha accolto più di 60 gruppi, rafforzando la presenza online con una base di oltre 150mila follower sulle piattaforme social. Il Consorzio continua a investire nella ricerca agronomica attraverso progetti come Irrigavit e la mappatura avanzata dei vigneti, con lo scopo di fornire alle aziende dati precisi per la gestione sostenibile delle risorse. La relazione “Le Stagioni e le Uve” è adottata da oltre 250 operatori, diventando la base tecnica per le degustazioni ufficiali e per l'interpretazione qualitativa delle annate.

