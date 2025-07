Firenze ospita Èno Florence: due giorni tra vino, formazione e networking

Si svolgerà domenica 20 e lunedì 21 settembre a Firenze, negli spazi della Fortezza da Basso, la prima edizione di Èno Florence Wine Excellence, una manifestazione pensata per il mondo del vino, che unisce degustazione, formazione e occasioni di incontro tra professionisti e appassionati.

Èno Florence Wine Excellence si terrà a Firenze domenica 21 e lunedì 22 settembre

Il progetto nasce dalla sinergia tra Betawine, Tagliafraschi e Associati, Vintage 04, Doppia G Selezione e Andrea Vannini Rappresentanze, realtà che operano da anni nel settore wine & food in Toscana. Come sottolineano gli organizzatori, «In un mercato del vino che cambia, è fondamentale creare momenti di confronto, formazione e connessione tra chi il vino lo produce e chi lo serve ogni giorno».

Degustazioni aperte al pubblico e focus professionale

La manifestazione sarà aperta al pubblico domenica 20 settembre, mentre la giornata di lunedì 21 sarà riservata agli operatori del settore ho.re.ca., come ristoratori, sommelier, enotecari, buyer e distributori. Durante i due giorni si potranno degustare 1000 etichette di vini, presentate direttamente dai produttori. Saranno presenti 230 aziende vitivinicole, italiane e internazionali, selezionate per rappresentare un’ampia gamma di territori, stili produttivi e interpretazioni enologiche.

Le aziende presenti: focus nazionale e internazionale

La Toscana sarà la regione con il maggior numero di aziende partecipanti, 93 in totale. A seguire il Piemonte con 32 cantine, il Trentino-Alto Adige con 15, il Veneto con 14, il Friuli Venezia Giulia con 13 e la Lombardia con 12. La Sicilia sarà rappresentata da 8 aziende, la Sardegna e l’Abruzzo da 4 ciascuna, le Marche e la Campania da 3, mentre il Lazio e la Puglia saranno presenti con una realtà ciascuna. Dal panorama internazionale, saranno presenti 23 aziende estere, di cui 13 Maison e Vigneron di Champagne, che porteranno in degustazione alcune delle loro etichette più rappresentative.

Le masterclass: approfondimento e confronto

Un ruolo centrale all’interno della manifestazione sarà ricoperto dalle masterclass, organizzate nella Polveriera della Fortezza da Basso. Gli incontri offriranno l’occasione di approfondire temi specifici del mondo del vino, dalla tecnica di produzione alla valorizzazione dei territori, attraverso degustazioni guidate da relatori esperti.

Èno Florence Wine Excellence vedrà la partecipazione di 230 aziende vitivinicole

Domenica 21 settembre, il programma prevede due masterclass condotte da Armando Castagno, una guidata da Leonardo Romanelli e una da Francesco Saverio Russo. Lunedì 22, invece, saranno protagonisti Andrea Gori con due sessioni, oltre a Francesco Saverio Russo e Bernardo Conticelli, ciascuno con una masterclass dedicata. La partecipazione agli incontri sarà limitata a un numero ristretto di persone e le prenotazioni saranno aperte online non appena sarà disponibile il programma dettagliato. Oltre alla parte espositiva e formativa, Èno Florence vuole diventare un punto di riferimento per il confronto professionale. Il lunedì sarà dedicato interamente agli operatori del settore, offrendo un contesto pensato per il dialogo tra produzione e distribuzione, in un momento storico in cui il mercato del vino sta affrontando profondi cambiamenti.

Èno Florence Wine Excellence, il programma

Domenica 21 settembre

Solo domenica 21 settembre, èno Florence accoglie per un’esperienza immersiva nel mondo del vino.

Orario 10:00 - 18:00

operatori del settore con registrazione online

wine lovers con prevendita online o in cassa

degustazioni libere

masterclass su prenotazione

Lunedi 22 settembre

Orario 10:00 - 18:00

solo operatori del settore con registrazione online

degustazioni libere

masterclass su prenotazione

workshop con i produttori

