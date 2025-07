Brilla! punta sul dealcolato: arriva il nuovo spumante bianco senza alcol

Brilla! è nato con l’obiettivo di dare nuova forma al Prosecco, combinando un’estetica contemporanea con l’eccellenza dei prodotti tipici veneti. Il design della bottiglia, ispirato al mondo della gioielleria e in particolare al motivo a goccia, non è un semplice vezzo visivo: è parte di una strategia che vuole coinvolgere il consumatore a partire dallo sguardo, ancora prima dell’assaggio. Dal Prosecco Doc all’Asolo Prosecco Superiore Docg, fino alle etichette fisse come Pinot Grigio, Rosé e Pinot Nero, Brilla! ha saputo diversificare la propria gamma, posizionandosi con coerenza tra i brand che sanno intercettare i mutamenti del gusto e delle abitudini di consumo. Ora il marchio, parte del gruppo Argea, guarda al mercato in evoluzione lanciando il suo primo vino spumante gassificato dealcolato bianco.

Brilla! presenta il suo primo Vino Spumante gassificato dealcolato Bianco

Una risposta concreta alla crescente domanda di vino senza alcol

Negli ultimi anni, il consumo di bevande alcol-free è in costante aumento. Secondo i dati IWSR, si tratta di un segmento in forte crescita, soprattutto tra i giovani adulti e tra chi cerca uno stile di vita più bilanciato. Per rispondere a questa tendenza, Brilla! ha introdotto il suo primo spumante gassificato dealcolato bianco, mantenendo saldi i principi di qualità e riconoscibilità. «Volevamo un prodotto che parlasse il linguaggio di oggi, ma con il nostro tono», spiegano dall’azienda. «La sfida era quella di offrire una vera esperienza sensoriale anche senza alcol».

Come nasce lo spumante dealcolato di Brilla!

Il nuovo vino viene realizzato attraverso un processo di dealcolazione su colonne di evaporazione sottovuoto, una tecnica che consente di preservare al meglio gli aromi originari del vino. Si parte da una base vinosa tradizionale, alla quale viene poi sottratto l’alcol in modo delicato e controllato.

Nel calice, si presenta giallo paglierino brillante, con note di frutta a polpa gialla e sentori floreali. Il sorso è fresco, equilibrato, con una carbonica vivace che restituisce piacevolezza e bevibilità, anche in assenza di alcol.

Un vino per nuove occasioni di consumo

L’obiettivo non è quello di sostituire il vino tradizionale, ma di ampliare le occasioni d’uso e intercettare nuovi target. Brilla! si inserisce così in una nicchia sempre più visibile, quella delle alternative analcoliche di qualità, mantenendo intatti il carattere e l’identità che hanno reso il brand riconoscibile.

Il vino spumante dealcolato bianco va ad affiancare la gamma già esistente, aggiungendo una proposta accessibile, contemporanea e coerente con le esigenze del mercato attuale.

Brilla!

Via L. Cadorna, 17 - 30020 Fossalta di Piave (Ve)

