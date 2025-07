Il nuovo volto del Vermentino Santadi: stile e freschezza per il tuo aperitivo

Nato nel 1982 tra i vigneti sabbiosi e argillosi del basso Sulcis, questo Vermentino di Sardegna Doc prodotto dalla Cantina Santadi, nel sud-ovest dell’isola, racconta da oltre quarant’anni il carattere più autentico del territorio.

Il nuovo look del Vermentino Santadi nel 2025

Oggi, nel 2025, si rinnova: cambia veste, passando dalla tradizionale bottiglia bordolese al profilo slanciato dell’alsaziana, con una moderna chiusura a vite che coniuga praticità e stile.

Vinificazione e affinamento: acciaio e cemento per rotondità

Le uve, vendemmiate tra agosto e settembre, vengono vinificate in acciaio a temperatura controllata e affinate in vasche di cemento a contatto con i lieviti, per ottenere rotondità e struttura.

Profumi e gusto: freschezza, frutta e mineralità

Il colore è giallo paglierino con riflessi verdolini; al naso spiccano sentori di mela verde, mango, fiori di campo ed erbette aromatiche. Fresco, minerale e armonico al palato, è perfetto da gustare all’ora dell’aperitivo, magari abbinato a sfizi di mare o semplicemente sorseggiato in buona compagnia. Un classico che guarda al futuro, senza perdere le sue radici.

Cantina di Santadi

Via Giacomo Tachis 14 - 09010 Santadi (Su)

Tel 0781 950127

