La birra dell'estate 2025? Leggera, fresca e possibilmente locale

Con l'arrivo dell'estate, il 31% dei consumatori italiani punta deciso sulle birre leggere, considerate la scelta ideale per affrontare il caldo. A dirlo è una recente indagine condotta da Bva Doxa per il Centro informazione birra (Cib) di AssoBirra, che fotografa gusti, abitudini e consapevolezza del consumo brassicolo nei mesi più caldi. I Millennials si confermano i più affezionati a questo tipo di birra (38%), seguiti da Gen Z (30%) e Gen X (25%).

I gusti dell'estate: birre leggere (e fresche) e locali tra le preferite

Il gusto, insomma, si alleggerisce. Il report evidenzia come il criterio principale nella scelta della birra estiva sia il carattere fresco e dissetante del prodotto: una qualità ritenuta “molto importante” dal 65% del campione, con un picco che arriva al 69% tra gli appartenenti alla Generazione X. Ma non è tutto: contano anche un gusto delicato e poco invasivo, particolarmente apprezzato da chi non ama sapori troppo forti (44%), la gradazione alcolica contenuta (29%) e il basso apporto calorico (26%), sempre più sotto osservazione tra chi desidera concedersi un bicchiere senza troppi sensi di colpa. Accanto alle versioni più leggere, cresce anche l'attenzione verso le birre analcoliche, considerate una valida alternativa alla classica per circa la metà del campione. In particolare, la Gen Z si distingue per un consumo più frequente: il 25% dei giovani tra i 18 e i 27 anni le sceglie sempre, contro il 19% dei Millennials e il 18% della Gen X. Un dato che si intreccia con una sensibilità più ampia: la stessa generazione mostra un approccio più consapevole e valoriale al bere, ponendo attenzione al contesto sociale e dimostrandosi aperta a opzioni low e no alcol.

L'estate però è anche sinonimo di eventi all'aperto, e in questi contesti le birre locali guadagnano terreno. Il 34% degli intervistati ne considera molto importante la disponibilità, con punte del 36% nella Gen Z e del 35% tra i Millennials. Complessivamente, il 78% le inserisce tra le opzioni più apprezzate e ben il 54% del totale dichiara di scegliere “più volentieri birre locali in occasione di eventi all'aperto, con un picco tra i Millennials (59%)”. Sul fronte dei formati, la birra alla spina resta la più amata (48%), soprattutto tra Gen X (53%) e Millennials (51%). Tiene anche la versione in bottiglia, scelta dal 34% del campione totale, con buoni numeri tra Gen Z (34%) e Gen X (36%).

