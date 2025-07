Torna Vins Extrêmes: a novembre l'appuntamento con i vini eroici a Bard

Torna, in Valle d'Aosta, Vins Extrêmes, il salone internazionale dedicato ai vini eroici. L'edizione 2025 si terrà sabato 22 e domenica 23 novembre, al Forte di Bard, dalle 10 alle 18:30. Un weekend di assaggi, riflessioni e confronto intorno ai vini prodotti in territori dove fare viticoltura richiede un impegno fuori dal comune: pendii scoscesi, piccole isole, terrazzamenti, zone montane.

Vins Extrêmes: degustazioni, masterclass e premi per i vini eroici

Organizzato dal Cervim - il Centro di ricerca e valorizzazione della viticoltura di montagna - con il supporto dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, la collaborazione della Chambre Valdôtaine e dell'Associazione Forte di Bard, l'evento è nato nel 2017 con l'obiettivo di valorizzare queste produzioni che, pur provenendo da contesti difficili, custodiscono un patrimonio unico di biodiversità, cultura e resistenza. La manifestazione si rivolge sia ai professionisti che agli appassionati, con un programma che alterna banchi d'assaggio, masterclass, wine talk e approfondimenti tematici. I visitatori potranno confrontarsi direttamente con i produttori, scoprendo etichette provenienti da tutta Europa e non solo, e partecipare a momenti di dialogo su questioni cruciali come il cambiamento climatico, la tutela dei vitigni autoctoni e la sostenibilità nelle aree marginali.

Il sabato si terrà anche la cerimonia di premiazione del Mondial des Vins Extrêmes, l'unico concorso enologico internazionale riservato esclusivamente ai vini eroici. Durante entrambe le giornate sarà possibile degustare tutte le etichette vincitrici dell'edizione 2025, insieme a una selezione di vini presentati dalle aziende partecipanti. «Siamo orgogliosi di tornare al Forte di Bard con un evento che rappresenta un punto di riferimento per la viticoltura eroica nazionale e internazionale - ha dichiarato il presidente del Cervim, Nicola Abbrescia. Vins Extrêmes è molto più di una rassegna: è un momento di ritrovo e confronto in cui vignaioli, istituzioni ed esperti del settore elaborano una visione comune. Il nostro obiettivo è dare voce a produzioni talvolta di piccole quantità ma profondamente radicate nel territorio, che contribuiscono in modo decisivo a tutelare la biodiversità, il paesaggio e la cultura vitivinicola insulare e montana». Per accedere alla manifestazione è previsto l'acquisto del calice con la relativa pochette, che dà diritto agli assaggi presso i banchi dei produttori presenti e dei vincitori del concorso. Il costo del biglietto è di 25 euro per la singola giornata e 40 euro per il weekend. Sono previste riduzioni per i soci Ais, Fisar, Onav e Slow Food: 20 euro per un giorno e 35 euro per entrambe le giornate, presentando la tessera in corso di validità.

