Firenze in un bicchiere: il Negroni di Giacosa conquista Londra

Il Negroni di Giacosa è sbarcato a Londra. Lo scorso 30 giugno, infatti, durante la prima edizione del Bar Convent London, Antica Formula ha portato lo spirito di Firenze al 69 Colebrooke Row, uno dei cocktail bar più amati della città, con un evento che ha visto servire oltre cento drink a professionisti e appassionati, con il Giacosa Negroni al centro della scena.

Il Negroni a Londra con Antica Formula e Giacosa

Il locale di Islington, conosciuto come “The Bar with No Name”, ha ospitato una serata che ha riunito Antica Formula, Giacosa e 69 Colebrooke Row in un incontro tra le origini del Negroni e la mixology contemporanea, rendendo omaggio a un grande classico con interpretazioni fedeli alle radici e uno sguardo sempre proiettato avanti. Antica Formula, partner ufficiale dell'evento, ha rappresentato il cuore pulsante del Giacosa Negroni, protagonista della drink list firmata da Mirko Maurello, bar manager di Giacosa, che ha messo in risalto il carattere unico del vermouth in ogni variante. A condurre gli ospiti tra racconti, aneddoti e degustazioni c'era Simone Bodini, global brand ambassador Antica Formula, che ha ripercorso la storia del brand e il suo impegno nella diffusione della cultura del bere di qualità: «Prodotto ancora oggi in quantità limitate secondo la ricetta originale di Antonio Benedetto Carpano del 1786, Antica Formula è riconosciuto a livello internazionale per la sua autenticità e il suo valore storico, distinguendosi come il vermouth italiano per eccellenza». Con una base di vini bianchi italiani ed erbe aromatiche come vaniglia, zafferano e assenzio, Antica Formula si fa notare per il colore bruno dalle venature ambrate e per le note di frutta secca, spezie e agrumi, capaci di donare ricchezza a ogni cocktail e rappresentare la formula perfetta per un Negroni che non stanca mai.

Il legame tra Giacosa e 69 Colebrooke Row si ritrova proprio in Antica Formula, anima del Negroni e testimone della sua evoluzione. La storia del Caffè Giacosa, che inizia nel 1919 quando il conte Camillo Negroni chiede al bartender Fosco Scarselli di preparargli quello che diventerà uno dei cocktail più iconici al mondo, attraversa il tempo senza perdere la propria identità. Nel 1932 il locale, che si chiamava Caffè Casoni, prende il nome di Caffè Giacosa, portando avanti l'eredità di quel momento storico con orgoglio. Nato originariamente nel 1860 nella via Tornabuoni a Firenze, Giacosa diventa presto un punto di riferimento per viaggiatori e appassionati locali, restando un'istituzione nella cultura del cocktail italiana. Il locale fiorentino continua a portare avanti una missione chiara: «innovare senza mai perdere di vista la tradizione», uno spirito che si intreccia in modo naturale con quello di Antica Formula. Dall'altra parte, 69 Colebrooke Row ha consolidato la sua fama a Londra per il suo sguardo verso il futuro, pur mantenendo un forte radicamento nella cultura del cocktail classico, con un'atmosfera intima e una proposta curata fin nei minimi dettagli, che lo rendono il palcoscenico ideale per raccontare il Negroni in chiave contemporanea, senza perdere il suo carattere. La ricchezza di Antica Formula ha reso possibile l'incontro tra l'eredità del Caffè Giacosa e lo spirito creativo di 69 Colebrooke Row, trasformando la serata in un viaggio in cui passato e futuro si sono incontrati in un bicchiere.

Tre i cocktail proposti durante la serata, ognuno capace di raccontare un diverso modo di interpretare la tradizione attraverso lo sguardo di Giacosa e l'eleganza di Antica Formula: il Giacosa Negroni, con il suo profilo aromatico deciso e le note amare in evidenza, servito su un grande cubo di ghiaccio e completato da un tocco di arancia amara; il Cosmo Negroni, che unisce struttura e freschezza in un incontro inedito tra Negroni e Cosmopolitan; e il Coffee and Soda, un omaggio creativo alla tradizione del caffè e soda del Sud Italia, rivisitato con note umami e completato da una nostalgica guarnizione in stile caramella.

