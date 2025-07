Cantine Paololeo acquisisce Candido: un passaggio di testimone tutto salentino

Un passaggio di testimone all’interno dello stesso comune, da una famiglia di San Donaci (Br) a un’altra, segna l’ingresso dell’azienda vinicola Candido nel gruppo Cantine Paololeo. L’operazione rappresenta una scelta di continuità e valorizzazione locale, con l’obiettivo di preservare il legame storico tra la cantina e il territorio salentino in cui è nata nel 1929.

Cantine Paololeo ha acquisita l'azienda vinicola Candido

L’azienda Candido è da sempre un punto di riferimento per l’enologia pugliese, con una storia che attraversa quattro generazioni. Con questa acquisizione, il marchio rimarrà profondamente ancorato alla sua comunità d’origine, mantenendo il valore culturale e produttivo costruito in quasi un secolo di attività.

Paololeo, un progetto di valorizzazione delle identità vinicole locali

L’acquisizione di Candido si inserisce in un percorso già tracciato da Paolo Leo, fondatore di Cantine Paololeo, che da anni investe su progetti mirati a preservare realtà esistenti anziché crearne di nuove. Un approccio che ha già visto la realizzazione del progetto Alture in Valle d’Itria, volto a sostenere la filiera viticola locale, e il recupero della cantina sociale di Monteparano, oggi al servizio di circa 150 piccoli viticoltori.

«Siamo di San Donaci e il nostro cuore è qui. Poter acquisire una cantina che fa parte della storia del nostro paese e che ho sempre ammirato è per me un orgoglio e un onore», afferma Paolo Leo. «Custodiremo questo patrimonio in modo rispettoso e attento. Manterremo e potenzieremo la produzione vinicola, ma ne faremo anche un luogo dedicato all’enoturismo».

Paololeo, sviluppo dell’enoturismo e potenziamento produttivo

L’azienda prevede di trasformare la sede storica di Candido in un centro di promozione del vino e del territorio, puntando su una formula che unisce produzione e ospitalità. L’enoturismo, comparto in crescita costante nel Salento, con oltre 4 milioni di presenze annue, viene identificato come uno strumento strategico di promozione culturale ed economica.

Cantine Paololeo, la famiglia Leo

Secondo Nicola Leo, enologo della Paololeo, «Cappello di Prete, Duca D’Aragona e Immensum continueranno a essere i vini bandiera. Sono etichette che hanno contribuito a costruire la reputazione del vino pugliese e che intendiamo valorizzare mantenendo saldi i riferimenti alla tradizione».

Paololeo, i numeri di una crescita continua

L’ingresso di Candido rappresenta anche un fattore di spinta per la crescita produttiva e commerciale del gruppo Paololeo. Dopo aver registrato 22 milioni di euro di fatturato nel 2023 con 4 milioni di bottiglie prodotte, il 2024 si è chiuso con un fatturato salito a 23 milioni e 5 milioni di bottiglie. Le previsioni per il 2025 indicano un ulteriore incremento: 25 milioni di euro e 5,5 milioni di bottiglie prodotte (+8,5% sul fatturato dell’anno precedente), anche grazie al contributo dell’expertise e del patrimonio Candido. La strategia del gruppo è dunque orientata a rafforzare la presenza sul mercato nazionale e internazionale, mantenendo al centro l’identità e la tracciabilità del prodotto.

Cantine Paololeo

Via Tuturano, 21 - 72025 San Donaci (Br)

Tel 0831 635 073

