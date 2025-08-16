EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
16 agosto 2025 | 17:42
 

Il 22 agosto, Montepulciano (Si) ritrova la sua festa. In Piazza Grande, cuore del borgo toscano, va in scena Cantine in Piazza, l'evento promosso dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano insieme al Magistrato delle Contrade. Dalle ore 19 le cantine del territorio disporranno i loro banchi d'assaggio in cerchio, offrendo ai visitatori un percorso di degustazione tra etichette e prodotti tipici, accompagnati dalle note di Stefano Giannotti. Un momento di comunità e di incontro che segna l'inizio di un lungo fine settimana dedicato al vino e alla cucina locale.

Vino pasta e contrade: Montepulciano ritrova la sua grande festa d'agosto

Montepulciano in festa: le cantine tornano in Piazza Grande

Cantine in Piazza rappresenta infatti il prologo della 23esima edizione di “A Tavola con il Nobile”, il concorso enogastronomico ideato dal giornalista del Tg2 Bruno Gambacorta e divenuto negli anni un punto fermo nel calendario del Bravìo delle Botti. La storica corsa tra le contrade farà da cornice, mentre i riflettori si accenderanno sulla cucina. Il tema scelto per quest'anno è “La pasta fresca e la sua farcia” e vedrà le otto contrade impegnate nella sfida a colpi di ricetteL'appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 agosto, quando il piatto in gara sarà abbinato al vino nobile di Montepulciano e proposto per tutta la settimana all'interno delle sedi contradaiole. Un premio che in oltre vent'anni ha permesso di recuperare più di 220 ricette, restituendo dignità al lavoro delle massaie e riportando alla luce un patrimonio gastronomico che rischiava di disperdersi. Numerose pubblicazioni hanno raccolto questi piatti, al punto che il concorso ha assunto nel tempo un valore anche antropologico e sociale, attirando l'attenzione di studi sulle tradizioni popolari del territorio.

Ad accompagnare la giuria ci saranno volti noti al pubblico. Tra questi, Tinto, conduttore di Camper su Rai1, ormai legato al vino nobile di Montepulciano, e Wikipedro, toscano doc nato e cresciuto in Oltrarno a Firenze. La sua avventura digitale è cominciata su Facebook, dove ha iniziato a raccontare con ironia le mille storie della Toscana, facendo scoprire con i suoi video itineranti piccoli e grandi segreti di una delle regioni più visitate al mondo. Nel 2019 ha esordito in televisione con Turisti per Dmax e a Montepulciano non è nuovo: qualche anno fa aveva già raccontato il Bravìo delle Botti e ora torna come testimonial e membro della giuria. Il momento conclusivo è atteso per domenica 24 agosto alle 15.30, quando nel Cortile della Fortezza - sede dell'Enoliteca e del Consorzio del vino nobile - si terrà la premiazione del concorso enogastronomico insieme alla presentazione del Panno del Bravìo delle Botti. Un passaggio simbolico che chiude idealmente un fine settimana in cui vino, cucina e tradizione locale si intrecciano, riaffermando il ruolo di Montepulciano come palcoscenico privilegiato della cultura enogastronomica toscana.

Montepulciano Siena Toscana Consorzio del vino nobile di Montepulciano Magistrato delle Contrade Stefano Giannotti
 
