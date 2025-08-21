EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
All’età di 89 anni è venuto a mancare Ampelio Bucci, figura di spicco nel mondo del vino italiano e protagonista della crescita qualitativa del Verdicchio dei Castelli di Jesi. Nato a Montecarotto nel 1936, ha dedicato la sua carriera alla valorizzazione di questo vitigno marchigiano, contribuendo a trasformarlo da vino semplice a eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Si è spento Ampelio Bucci: il Verdicchio marchigiano perde il suo pioniere

Ampelio Bucci

Villa Bucci e l’eccellenza del Verdicchio

Dopo una carriera nel settore della moda e del design a Milano, Bucci decise di tornare alle origini e fondare Villa Bucci, realtà vitivinicola che ha ridefinito l’immagine del Verdicchio. L’azienda si è distinta per l’approccio alla longevità del vino, in controtendenza rispetto alla consuetudine di consumare bianchi giovani.

Si è spento Ampelio Bucci: il Verdicchio marchigiano perde il suo pioniere

I vigneti di Villa Bucci

I vini di Villa Bucci vengono affinati in grandi botti di rovere di Slavonia, dimostrando una capacità di evoluzione straordinaria. Nel 2021, il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019 ha ottenuto il secondo posto nella classifica mondiale “The Enthusiast 100: The Best Wines of 2021”, affermandosi come miglior vino bianco italiano.

Un’eredità di qualità e riconoscimenti

Nel 2024, Bucci ha ceduto Villa Bucci alla famiglia Veronesi, proprietaria del gruppo Oniverse (già Calzedonia e Signorvino), per garantire continuità e sviluppo all’azienda. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione, con Confagricoltura Marche che lo ha ricordato come “imprenditore lungimirante capace di dare lustro alla viticoltura marchigiana e nazionale”.

Il lascito di Ampelio Bucci nel vino italiano

L’eredità di Bucci continuerà attraverso i vini di Villa Bucci e l’ispirazione trasmessa a nuove generazioni di viticoltori. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi resta così un simbolo di qualità, espressione autentica del territorio marchigiano.

