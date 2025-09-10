Andrea Daldin, enologo di Lamole di Lamole, tra i finalisti ai Wine Star Awards 2025

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
L’enologo Andrea Daldin è stato selezionato tra i finalisti della categoria “Winemaker of the Year” ai Wine Star Awards 2025. È l’unico professionista italiano a concorrere quest’anno per il prestigioso riconoscimento internazionale.

L'enologo Andrea Daldin daldin

L'enologo Andrea Daldin

Con oltre trent’anni di esperienza, Daldin ha dedicato la sua carriera alla coltivazione delle uve sulle colline di Lamole, la più piccola Unità Geografica Aggiuntiva del Chianti Classico. Qui ha sviluppato uno stile enologico che mette al centro il Sangiovese, esaltandone i profumi e la freschezza, caratteristiche che raccontano il lato più autentico e distintivo della Toscana.

Durante il suo percorso a Lamole di Lamole, Daldin ha guidato la conversione dei vigneti alla viticoltura biologica e introdotto pratiche di sostenibilità in cantina, contribuendo a rafforzare l’identità produttiva e ambientale di questo territorio.

Lamole di Lamole
via di Lamole - 50022 Greve in Chianti (Fi)
Tel 055 8547014

© Riproduzione riservata

 
