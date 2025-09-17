EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Al Politecnico di Torino nasce Campus Grapes, la prima vigna urbana hi-tech

Inaugurato al Politecnico di Torino Campus Grapes, la prima vigna urbana hi-tech: 700 viti su 1.000 mq con sensoristica, irrigazione automatica e spazi formativi. Il progetto Citiculture è già parte dell’Urban Vineyards Association [...]

17 settembre 2025 | 16:22
 

È stata inaugurata al Politecnico di Torino Campus Grapes, la prima vigna urbana hi-tech al mondo. Si tratta di 700 viti in vaso su una superficie di 1.000 metri quadri, concepita come un laboratorio a cielo aperto dedicato alla viticoltura sostenibile e all’innovazione tecnologica. Il progetto, ideato dalla start up torinese Citiculture, nasce dalla collaborazione tra atenei, enti pubblici e imprese del territorio.

Campus Grapes, la prima vigna urbana hi-tech al mondo Al Politecnico di Torino nasce Campus Grapes la prima vigna urbana hi-tech

Campus Grapes, la prima vigna urbana hi-tech al mondo

Le istituzioni al taglio del nastro

Il rettore del Politecnico Stefano Corgnati ha definito l’iniziativa «un esempio di interdisciplinarietà e innovazione applicata al territorio». Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore al commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino, il presidente dell’Unione Industriali Torino Marco Gay, il vicepresidente Lavazza Marco Lavazza e il fondatore di Citiculture Luca Balbiano.

Tecnologia e sostenibilità

Campus Grapes integra sensoristica avanzata, sistemi di irrigazione automatica e tecnologie per il monitoraggio ambientale con l’obiettivo di promuovere la transizione ecologica e digitale. La struttura ospiterà anche laboratori, percorsi formativi e spazi di co-working. Il progetto rientra nel piano Nature Based Solutions del Politecnico ed è entrato ufficialmente nell’Urban Vineyards Association.

Un modello replicabile

La vigna urbana punta a diventare un modello esportabile in altre città italiane ed europee. La prima fase del crowdfunding ha raccolto oltre 100mila euro grazie al sostegno di 13 aziende sponsor e di numerosi privati cittadini. A breve partirà la seconda fase di raccolta fondi per completare le infrastrutture pubbliche del campus.

vigna urbana Politecnico Torino Citiculture Campus Grapes vino e tecnologia sostenibilità viticoltura urbana Piemonte vino Urban Vineyards Association innovazione vitivinicola
 
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
