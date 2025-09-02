Conegliano Valdobbiadene, clima e maturazione: vendemmia 2025 promettente

A pochi giorni dall’inizio ufficiale della vendemmia, il clima tra i viticoltori delle colline di Conegliano Valdobbiadene è caratterizzato da fiducia e ottimismo. Il Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, insieme ai produttori locali, segue con attenzione la conclusione del processo di maturazione delle uve, valutando le prospettive qualitative del millesimo 2025.

Ottime prospettive per la vendemmia 2025 tra le colline di Conegliano Valdobbiadene

«Con la vendemmia di quest’anno chiudiamo una stagione senza particolari criticità. Le prospettive dei nostri produttori sono molto buone», dichiara Franco Adami, presidente del Consorzio. «Siamo orgogliosi del lavoro dei viticoltori, capaci di affrontare ogni fase grazie alla professionalità acquisita negli anni».

Stato delle uve e bilancio climatico

Secondo Diego Tomasi, direttore del Consorzio, «ad oggi si rileva uno stato dell’uva ottimale. La stagione ha registrato un calo del 30% delle precipitazioni rispetto al 2024, con una generale diminuzione degli eventi piovosi ma mantenendo un carico termico simile. L’equilibrio tra acidità e zuccheri è buono, così come i valori aromatici confermati dalle analisi chimiche. Lo stato sanitario delle uve è perfetto, elementi che ci rendono fiduciosi per una vendemmia di grande qualità».

Diego Tomasi, direttore del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg

Tomasi sottolinea inoltre come la data della raccolta sarà scelta in funzione della sanità dell’uva, dell’acidità e della maturazione della buccia, più che dei soli zuccheri presenti.

Andamento meteorologico della stagione 2025

La stagione ha registrato un andamento simile agli ultimi anni: aprile e maggio sono stati i mesi più piovosi, senza però creare problemi alla difesa della vite. Giugno si è caratterizzato per condizioni calde e asciutte, interrotte da piogge ad inizio luglio. La maturazione delle uve è iniziata a fine luglio, favorita da notti fresche e precipitazioni limitate, con accumuli zuccherini e aromatici progressivi e regolari.

Franco Adami, presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg

I viticoltori hanno inoltre osservato come le viti abbiano reagito con adattamento alle condizioni climatiche più estreme di fine giugno e Ferragosto, superando anche momenti di scarsità idrica.

Vocazione viticola e diversità dei vigneti

Le colline di Conegliano Valdobbiadene confermano la loro vocazione viticola, con il Glera perfettamente adattato alle diverse esposizioni, altitudini e pendenze. Questa diversificazione contribuisce da sempre alla varietà aromatica delle uve, garantendo complessità e identità riva per riva.

Previsioni per la qualità del millesimo 2025

Attualmente, la vendemmia 2025 si colloca tra le tre o quattro migliori degli ultimi trent’anni per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Tutti i presupposti sono presenti per confermare, e in alcuni casi superare, gli elevati standard qualitativi che caratterizzano questa eccellenza enologica.

