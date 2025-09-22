Campari, Paolo Marchesini nuovo vicepresidente del Cda. Mele nuovo cfo

Dopo un percorso di 28 anni alla guida della crescita del Gruppo, Paolo Marchesini lascia le responsabilità di chief financial and operating officer. Lo farà in accordo con l’azienda, assumendo un incarico di supervisione strategica come vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Davide Campari-Milano, di cui è già membro.

Paolo Marchesini nuovo vicepresidente di Campari Group

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la nomina di Francesco Mele a group chief financial officer, con decorrenza prevista nel corso del quarto trimestre del 2025. «Conosco Francesco da oltre vent’anni e ho sostenuto la sua nomina» ha dichiarato Marchesini, che garantirà una transizione graduale delle aree finance, global business services e IT, a favore del nuovo manager. La successione sarà gestita in maniera ordinata, con un piano in linea con le procedure di governance interna del Gruppo. A partire dalla stessa data, la funzione Global Supply Chain farà riferimento diretto al ceo del gruppo, Simon Hunt.

Chi è Paolo Marchesini

Paolo Marchesini, nato a Milano e laureato in Economia e commercio all’Università Bocconi, inizia la carriera nel 1991 in una società di consulenza. Nel 1993 ottiene l’abilitazione come dottore commercialista e revisore contabile. Entra in Campari Group nel 1997 ricoprendo incarichi nell’area Finance e nel 2000 diventa chief financial officer. Dal 2001 è membro del Cda e nel 2004 viene nominato amministratore delegato. In 24 anni da cfo ha avuto un ruolo decisivo nello sviluppo del Gruppo, guidando l’IPO a Piazza Affari nel 2001 e gestendo numerose operazioni di acquisizione internazionale. Nel 2022 assume la carica di chief financial and operating officer e, successivamente, quella di vicepresidente del Consiglio di amministrazione.

Chi è Francesco Mele

Francesco Mele entra in contatto con Campari Group già nel 2003, come membro del team di Goldman Sachs coinvolto nell’acquisizione di Aperol. La sua carriera unisce una solida esperienza manageriale in contesti complessi a competenze specialistiche in ambito finanziario e IT. Proviene da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), dove ha ricoperto il ruolo di chief investment officer ed è stato anche amministratore delegato di Cdp Equity. In precedenza è stato chief financial officer di Illimity Bank e, prima ancora, di Monte dei Paschi di Siena, istituto nel quale ha guidato il delicato processo di ricapitalizzazione. Ha inoltre maturato ruoli di rilievo nelle divisioni di investment banking di Nomura e Goldman Sachs.

