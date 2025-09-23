L’Associazione italiana ambasciatori del gusto annuncia con entusiasmo l’avvio della collaborazione con Fivi - Federazione italiana vignaioli indipendenti, con l’ingresso nel Club dei Partner. Una sinergia importante che rafforza il legame tra due mondi complementari, accomunati da una stessa missione: promuovere, tutelare e diffondere la qualità italiana.

Ambasciatori del Gusto e FIVI: nuova alleanza per il Made in Italy

L’Associazione italiana ambasciatori del gusto

L’Associazione italiana ambasciatori del gusto riunisce i grandi protagonisti della ristorazione italiana: chef, pizzaioli, sommelier, maestri gelatieri, produttori e professionisti che, con la loro competenza e passione, rendono unica la cucina made in Italy nel mondo.

La missione dell’Associazione nasce dalla consapevolezza che raccontare, qualificare e valorizzare l’enogastronomia italiana significa contribuire, in sinergia con le Istituzioni, allo sviluppo e al progresso del Paese.

Dal 2016, l’Associazione si impegna a costruire progetti concreti per far conoscere la nostra cultura gastronomica, consolidando un modello che è espressione di identità, qualità e tradizione.

Fivi: la voce dei Vignaioli Indipendenti

Fondata nel 2008, la Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi) rappresenta oggi 1.800 produttori da tutte le regioni italiane, per un totale di quasi 18.000 ettari di vigneto.

La Federazione ha l’obiettivo di promuovere e tutelare la figura del Vignaiolo indipendente, ovvero colui che segue l’intero ciclo produttivo del vino - dalla coltivazione delle uve all’imbottigliamento e alla commercializzazione - garantendo autenticità, sostenibilità e identità territoriale.

Il simbolo della Fivi, Ampelio, raffigura un vignaiolo con una cesta d’uva sulle spalle, la cui ombra prende la forma di una bottiglia: un’immagine che racchiude la filosofia dei vignaioli, custodi di tradizione e innovatori di un futuro che valorizza il vino come espressione del territorio.

Una collaborazione per rafforzare la filiera

L’ingresso di Fivi tra i partner degli Ambasciatori del gusto rappresenta un nuovo passo nel percorso di valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano.

Da una parte la voce dei Vignaioli indipendenti, dall’altra quella dei professionisti della ristorazione e dell’accoglienza: insieme per raccontare una filiera che parte dalla terra e arriva al piatto, simbolo del meglio che l’Italia sa offrire.

Le dichiarazioni della Fivi

«Anche noi Vignaioli ci sentiamo in qualche modo degli ambasciatori: con i nostri vini portiamo in Europa e nel mondo il racconto dell’Italia rurale, di territori dove la vite disegna il paesaggio in modo unico, di tradizioni che si tramandano da generazioni e che contribuiscono a saldare economie locali e comunità, guardando al futuro», afferma Rita Babini, Vignaiola e presidente di Fivi.

«Siamo quindi naturalmente alleati di chi tiene alta la bandiera della ristorazione italiana e valorizza il patrimonio enogastronomico del nostro Paese: crediamo molto nella collaborazione con gli Ambasciatori del gusto, con i quali intendiamo lavorare sulla formazione congiunta, sulla promozione di modelli di consumo consapevole, sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

