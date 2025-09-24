Il vino italiano alla prova della qualità: nella vendemmia 2025 c’è anche Vinventions

L’Italia apre la vendemmia 2025 con numeri che confermano la sua leadership mondiale: secondo le stime del ministero dell’Agricoltura, la produzione supererà i 47 milioni di ettolitri. Un traguardo che ribadisce la centralità del nostro Paese nello scenario enologico globale, dove il vino non è solo economia ma anche cultura, territorio e identità. In questa cornice, la qualità diventa la chiave per consolidare la reputazione internazionale e rispondere a consumatori sempre più attenti.

Vinventions e la vendemmia 2025: difendere la qualità del vino italiano

A presidiare questa sfida c’è Vinventions, leader mondiale nelle soluzioni di chiusura per il vino, che si prepara a sostenere le cantine italiane con una gamma completa di tappi innovativi, affidabili e sostenibili. Solo nel 2024, infatti, sono state oltre 730 milioni le bottiglie protette in Italia con chiusure Vinventions: un dato che riflette la fiducia crescente da parte di produttori grandi e piccoli, distribuiti in tutte le principali aree vitivinicole. «Siamo orgogliosi di contribuire alla qualità del vino italiano - dichiara Antonino La Placa, direttore commerciale Italia e Sud Europa di Vinventions - con chiusure ad alte prestazioni, affidabili e rispettose dell’ambiente. Il mercato italiano per noi è fondamentale, non solo per i volumi, ma anche per la straordinaria diversità produttiva che lo caratterizza. Dai grandi rossi da invecchiamento alle bollicine, fino ai vini bianchi freschi e aromatici, ogni tipologia richiede soluzioni mirate. Ed è qui che entra in gioco la nostra capacità di offrire un portafoglio ampio, in grado di adattarsi alle diverse esigenze degli enologi, a partire da una gestione calibrata dell’ossigeno, elemento chiave per preservare aromi e longevità».

Il lavoro dell’azienda non si limita al prodotto: Vinventions si propone come partner tecnico e strategico delle cantine, accompagnandole con ricerca, consulenza e assistenza continua. Gli investimenti in innovazione e sostenibilità sono parte integrante di questa visione, con materiali a ridotto impatto ambientale e processi produttivi pensati per rispondere alle richieste di un pubblico che vuole conoscere origine e qualità di ciò che beve. La sostenibilità è uno dei pilastri dell’impegno del gruppo. I tappi e le soluzioni sviluppate puntano a ridurre al minimo l’impronta ecologica e a contribuire a una filiera vitivinicola più responsabile, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica fissati dall’Ue . Con l’avvio della vendemmia 2025, Vinventions ribadisce dunque la volontà di affiancare i produttori italiani in un momento decisivo dell’anno, offrendo strumenti che proteggono e valorizzano il lavoro di mesi in vigna e in cantina. «Il nostro obiettivo - conclude La Placa - è continuare a crescere insieme ai nostri partner, rafforzando la competitività del vino italiano sui mercati globali e contribuendo a preservarne unicità e riconoscibilità. Non vogliamo essere semplici fornitori, ma attori protagonisti di un percorso condiviso di qualità, innovazione e sostenibilità».

