Profumi di Mosto 2025: degustazioni e tour sensoriali tra lago e colline in Valtènesi

Grande attesa per la ventiquattresima edizione di Profumi di Mosto, l’evento diffuso che celebra la vendemmia attraverso un itinerario tra vini, sapori e paesaggi della Valtènesi. Domenica 5 ottobre, venticinque cantine apriranno le loro porte per proporre degustazioni e percorsi esperienziali.

Profumi di Mosto torna domenica 05 ottobrre

L’evento si sviluppa lungo la sponda bresciana del Lago di Garda, coinvolgendo comuni rivieraschi come Moniga, Manerba e Padenghe e dell’entroterra come Calvagese, Bedizzole e Puegnago. «Profumi di Mosto rappresenta per noi un momento speciale: apriamo le porte delle cantine e del territorio per accogliere chi desidera conoscere da vicino la Valtènesi e la sua vocazione vitivinicola», dichiara Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi.

Il percorso offre la possibilità di degustare vini prodotti in prevalenza con vitigni autoctoni come Groppello e Tuchì, accompagnati da assaggi gastronomici pensati per esaltarne i profumi e l’identità. I visitatori possono costruire liberamente il proprio itinerario o partecipare a uno dei nove tour tematici: alloro, basilico, erba luigia, maggiorana, melissa, origano, rosmarino, salvia e timo. Ogni tour racconta un aspetto diverso della Valtènesi, dalle colline dell’entroterra ai panorami sul lago.

L’edizione 2025 prevede anche una giornata esclusiva il 19 ottobre presso la Casa del Vino, riservata a chi acquisterà un biglietto per due cantine o un tour a tre tappe. Sarà possibile degustare tutte le etichette della denominazione Valtènesi. Partecipare a Profumi di Mosto significa vivere un’esperienza sensoriale che unisce degustazioni, incontri con i produttori e scoperta del territorio. Non solo vini, ma storie, tradizione gastronomica e paesaggi unici. Un’occasione per vivere la vendemmia in modo autentico e immersivo.

