Tosca e Consorzio Chianti Docg: partnership per il gusto toscano

Tosca Eccellenze Toscane e il Consorzio Vino Chianti Docg hanno annunciato una nuova collaborazione per valorizzare la Toscana del food e il suo vino simbolo. L’iniziativa, attiva da questo mese, mira a unire il mondo del vino Chianti con quello delle eccellenze gastronomiche regionali, portando l’autenticità dei sapori toscani in tutta Italia.

Chianti Docg e Tosca insieme

Degustazioni e promozione del Chianti Docg

L’accordo prevede la distribuzione delle etichette del Consorzio Vino Chianti Docg all’interno dei punti vendita Tosca, accompagnata da degustazioni guidate a cura di sommelier esperti. Gli eventi coinvolgeranno le nuove aperture Tosca, a partire dai punti vendita di Firenze (Via Canto dei Nelli) e Genova (Waterfront), per far conoscere al pubblico la qualità del Chianti e i migliori abbinamenti gastronomici.

Dichiarazioni ufficiali della partnership

«Siamo orgogliosi di questo nuovo capitolo nella nostra strategia di valorizzazione dell’eccellenza toscana - dichiara Pietro Nicastro, founder di Tosca. Il vino Chianti rappresenta non solo un prodotto iconico, ma anche un racconto di tradizione, territorio e passione che desideriamo portare sempre più vicino ai nostri clienti».

Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti Docg

«Il Chianti è più di un vino. È una storia fatta di persone, lavoro e cultura - sottolinea Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti Docg -. Con Tosca troviamo un canale che ci permette di far arrivare questa storia in maniera diretta e autentica a chi ama i nostri prodotti e vuole conoscere davvero la nostra terra».

Tosca Eccellenze Toscane: valorizzazione dei sapori autentici

Nata per promuovere i prodotti tipici della regione, Tosca Eccellenze Toscane è già partner di importanti consorzi come Finocchiona Igp, Mortadella di Prato Igp, Prosciutto Toscano Dop, Pecorino Toscano Dop e Olio Toscano Igp. Con questa nuova alleanza, Tosca amplia la propria offerta includendo il mondo del vino, consolidando il legame tra enogastronomia e territorio.

Consorzio Vino Chianti Docg: storia e numeri

Il Consorzio Vino Chianti Docg, nato nel 1927 come una delle prime associazioni italiane di produttori, riunisce oggi circa 2.500 aziende su una superficie vitata di 17.000 ettari che abbraccia sei province toscane: Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato. Questo patrimonio enologico rappresenta un punto di riferimento per la promozione e la tutela della qualità del Chianti nel mondo.

