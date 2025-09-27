EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Secondo lo studio dell’Eurispes, il comparto del vino italiano sta vivendo una delle fasi più complesse degli ultimi decenni. I nuovi dazi statunitensi e la svalutazione del dollaro hanno generato un forte impatto sull’export del vino, già in difficoltà dal 2024.

Export vino Italia-USA: i dati Eurispes indicano una perdita di 317 milioni di euro

Vini italiani: pesano sul comparto i dazi USA

Il mercato statunitense rappresenta una fetta rilevante delle esportazioni, con un valore stimato di circa 2 miliardi di euro, pari al 24% dell’export complessivo del settore. L’aumento dei dazi dal 2,9% al 15% comporta un impatto stimato di oltre 317 milioni di euro, cifra che potrebbe raggiungere i 460 milioni considerando l’andamento del dollaro.

Peso economico del vino italiano

Il vino in Italia è un comparto strategico per l’economia nazionale. Conta circa 30.000 imprese di trasformazione, un fatturato di 16 miliardi di euro, pari a circa un punto di PIL, e oltre 74.000 addetti. L’Italia si conferma primo produttore mondiale con una media di 47 milioni di ettolitri, nonché leader per volume nell’export, con oltre 22 milioni di ettolitri distribuiti all’estero ogni anno.

Nonostante la forza produttiva, il settore è da sempre caratterizzato da oscillazioni significative: la produzione varia infatti tra i 42 e i 55 milioni di ettolitri annui. Per il 2025 le stime dell’Unione Italiana Vini prevedono una crescita dell’8%, con 47,4 milioni di ettolitri.

Export vino Italia-USA: impatto dei dazi

Il mercato americano, storico punto di riferimento per il vino italiano, ha registrato un brusco rallentamento. Nel primo mese di applicazione dei dazi, aprile 2025, l’export ha subito un calo del 7,5% in volume e del 9,2% in valore.

Export vino Italia-USA: i dati Eurispes indicano una perdita di 317 milioni di euro

Per rilanciare il vino italiano servono misure urgenti

Eurispes evidenzia come l’aumento dei costi incida sul prezzo finale: prima del rialzo, il vino italiano subiva un incremento del 123% rispetto al valore d’origine; oggi la percentuale sale al 186%. Una dinamica che riduce la competitività rispetto ad altri Paesi produttori come Francia e Spagna.

Prospettive per il futuro del settore

Il comparto vitivinicolo necessita di nuove politiche fiscali e strategie mirate per tutelare la competitività all’estero. Il report Eurispes sottolinea l’urgenza di misure di sostegno in grado di compensare gli effetti dei dazi e salvaguardare un settore che rappresenta un pilastro del Made in Italy agroalimentare.

© Riproduzione riservata

 
