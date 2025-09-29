Pippo Caffo riceve la cittadinanza onoraria di Santa Venerina

Con una cerimonia pubblica, ieri il Comune di Santa Venerina (Ct) ha conferito la cittadinanza onoraria a Giuseppe "Pippo" Caffo, presidente del Gruppo Caffo 1915 e ideatore di Vecchio Amaro del Capo. L’onorificenza è stata attribuita nel corso della 28ª edizione di EnoEtna, alla presenza di cittadini, autorità e rappresentanti delle istituzioni locali. Un momento solenne, che sottolinea il legame tra la comunità etnea e uno dei protagonisti della distillazione italiana.

Caffo ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Santa Venerina

Posta alle pendici dell’Etna, Santa Venerina ha una lunga tradizione nella distillazione di vinacce, liquori e rosoli. Una vocazione nata tra Ottocento e Novecento, grazie alla presenza di uve e agrumi etnei e alla vicinanza al porto di Riposto.

Qui la famiglia Caffo ha scritto una pagina fondamentale di questa storia: Giuseppe Caffo, sul finire dell’Ottocento, avviò la prima distilleria. Qui nacque Pippo Caffo, che visse a Santa Venerina fino ai 18 anni prima di trasferirsi in Calabria. Nel 1952 la famiglia rilevò l’attuale Distilleria F.lli Caffo di Limbadi, dove nel 1964 si stabilì definitivamente, avviando un percorso che ha portato il marchio Caffo alla notorietà internazionale.

«Ricevere la cittadinanza onoraria di Santa Venerina è per me motivo di profonda emozione - ha dichiarato Caffo -. Sono nato qui e ho vissuto in questo paese; queste sono le mie radici. Da Santa Venerina è partita la nostra storia imprenditoriale, che poi ha trovato in Calabria la possibilità di crescere e affermarsi. Questo riconoscimento ha per me un valore speciale perché suggella il legame con la mia terra d’origine.»

Il sindaco Santo Raciti ha sottolineato: «Pippo Caffo ha fatto tanto per Santa Venerina. Si è trasferito in Calabria, ma non ha mai dimenticato il legame con la sua città natale. Oggi Caffo investe nella ristrutturazione della prima fabbrica di famiglia nel nostro comune, con l’obiettivo di realizzare un museo che racconti la storia della famiglia, dell’impresa e naturalmente di Santa Venerina».

La consigliera comunale Oriana Di Prima ha aggiunto: «Il Consiglio comunale, con unanime consenso, ha decretato il conferimento della cittadinanza onoraria al Cavaliere dell’Ordine al Merito, Giuseppe Giovanni Caffo. Nel segno di un legame imperituro, la città ha scelto di rendergli omaggio nell’anno del suo ottantesimo compleanno.»

La storica distilleria di Santa Venerina sarà restituita alla comunità come spazio culturale e centro di memoria viva, capace di custodire le radici imprenditoriali della famiglia Caffo e valorizzare la tradizione produttiva del territorio.

La partecipazione di Gruppo Caffo a EnoEtna ha rappresentato anche un’occasione di condivisione, rafforzando il legame tra storia aziendale e radici siciliane. Il conferimento della cittadinanza onoraria assume così un significato più ampio, come testimonianza di una storia che parte da Santa Venerina per approdare nel mondo.

A conclusione della giornata è stato presentato il volume “Distillerie e liquorifici a Santa Venerina” di Giovanni Vecchio, edito da La Voce dell’Jonio. Il libro ripercorre la storia produttiva locale, omaggiando la tradizione e il patrimonio imprenditoriale del territorio.

Distilleria F.lli Caffo

Via Matteotti 11 - 89844 Limbadi (Vv)

Tel 0963 85025

© Riproduzione riservata