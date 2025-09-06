Amara Calabria, Crucitti porta alla vittoria Boss Hour con Red Hot Edition di Caffo

Il Gruppo Caffo 1915 ha espresso soddisfazione per la vittoria del cocktail Boss Hour al concorso Amara Calabria, evento nazionale dedicato alla promozione della regione come destinazione di riferimento per la cultura degli amari. La competizione, svoltasi nei giorni scorsi, ha visto prevalere la creazione del bartender Marco Crucitti, che ha scelto come ingrediente principale il Red Hot Edition, versione speziata di Vecchio Amaro del Capo, unico amaro calabrese al peperoncino piccante.

Il Red Hot Edition, versione speziata di Vecchio Amaro del Capo è alla base del cocktail Boss Hour

Boss Hour, la ricetta vincente

La ricetta di Crucitti prevede:

45 ml di Red Hot Edition

25 ml di whiskey Buffalo Trace

20 ml di sciroppo homemade di peperoni e arance

25 ml di succo di limone

10 cl di acqua faba

Il tutto viene shakerato e servito con la tecnica shake & strain, completato da una guarnizione di peperoncino fresco intero.

Red Hot Edition e il legame con il territorio

Il Red Hot Edition nasce dall’incontro tra la ricetta storica di Vecchio Amaro del Capo e la nota decisa del peperoncino, ingrediente simbolo dell’agricoltura e della cultura calabrese. È il primo e unico amaro al peperoncino piccante della regione e si distingue per il profilo gustativo intenso, che vuole interpretare l’anima del territorio. Come sottolineato dal Gruppo Caffo, il riconoscimento rappresenta un segnale dell’interesse crescente verso un prodotto che «racconta la Calabria attraverso un ingrediente iconico, conosciuto e apprezzato anche a livello internazionale».

Nuccio Caffo, amministratore delegato del gruppo Caffo

«Desidero rivolgere i miei complimenti a Marco Crucitti per questo risultato» ha dichiarato Nuccio Caffo, amministratore delegato del gruppo. «La scelta del Red Hot Edition come elemento distintivo conferma la versatilità del prodotto e rafforza il legame con la nostra regione». Per il Gruppo Caffo la vittoria di Boss Hour è la conferma della capacità di coniugare tradizione e innovazione, valorizzando il territorio calabrese anche attraverso la mixology. Il Red Hot Edition, ottimo da degustare ghiacciato a -20°C, si afferma anche come ingrediente per cocktail originali, stimolando la creatività di bartender e mixologist. Ogni utilizzo diventa occasione per raccontare la Calabria in chiave contemporanea.

