Il management di Edoardo Freddi International si arricchisce di una nuova figura chiave. A partire dal 19 gennaio, Guido Baldeschi Balleani entra infatti nel gruppo come chief strategy officer di EFI Fine Wines, la divisione dedicata ai vini di fascia alta che oggi opera in settanta Paesi e che si prepara ad allargare il proprio raggio d’azione. Un passaggio che arriva in una fase di espansione ben definita: dai quattro produttori attualmente in portfolio - Michele Satta, San Leonardo, Monteverro e Montevetrano - l’obiettivo è arrivare a otto aziende vitivinicole nei prossimi mesi, mantenendo una linea precisa sul piano del posizionamento e della coerenza progettuale.

Guido Baldeschi Balleani, nuovo chief strategy officer di EFI Fine Wines

Ed è proprio qui che entra in gioco Baldeschi Balleani. Enologo formato a Bordeaux (Dno), porta con sé un profilo che mescola prodotto, strategia e conoscenza diretta dei mercati. In EFI Fine Wines seguirà lo sviluppo commerciale dei brand premium, lavorando sull’apertura di nuove piazze e sul rafforzamento di quelle già presidiate, ma anche su temi meno visibili e decisivi come l’allocazione dei volumi, il controllo del mercato parallelo, la coerenza del posizionamento nei diversi Paesi. A questo si aggiungono il coordinamento delle attività di marketing e comunicazione, oltre a masterclass ed eventi pensati per dare spessore al racconto dei vini, senza forzature.

Il curriculum aiuta a capire perché la scelta non sia casuale. Prima di approdare in EFI, Baldeschi Balleani è stato direttore commerciale e marketing di Tenuta San Guido, una delle aziende simbolo del vino italiano nel mondo. Nel suo percorso compaiono anche esperienze tra Francia e Italia con Château L’Évangile, Tenuta di Trinoro, Livio Felluga e Marchesi Mazzei, oltre a una lunga collaborazione con l’Oiv - Organizzazione internazionale della vigna e del vino, dove ha guidato la Commissione enologia e rappresentato l’ente in numerose competizioni di degustazione. A mettere un punto sul senso dell’operazione è Edoardo Freddi, ceo del gruppo: «L’ingresso di Guido Baldeschi Balleani è un passaggio importante nel percorso di EFI come partner per i produttori italiani che vogliono affrontare i mercati esteri in modo strutturato. La sua esperienza e la conoscenza profonda del prodotto saranno centrali per rafforzare la presenza dei nostri brand nel mondo».