Dal Prosecco al Distillato d’Uva: la nuova scelta produttiva di Col Vetoraz

Col Vetoraz introduce nella propria proposta un nuovo Distillato d’Uva, segnando un passaggio importante nel percorso di sviluppo dell’azienda trevigiana. La nuova referenza va ad arricchire una gamma già fortemente identitaria, completandola sul versante dei distillati e rafforzando il legame con la materia prima e con il territorio. Dopo una lunga presenza in assortimento della Grappa all’Uva di Prosecco monovitigno, l’azienda sceglie oggi di proseguire su una strada evolutiva coerente, orientata a una maggiore precisione espressiva e a un profilo qualitativo più definito.

Il Distillato d'Uva di Col Vetoraz

Un’evoluzione naturale della filosofia aziendale

«Abbiamo scelto questa direzione per offrire un prodotto ancora più rappresentativo della nostra filosofia», spiegano in Col Vetoraz. «Il Distillato d’Uva nasce dal desiderio di esprimere al meglio la qualità della materia prima e di proporre una referenza capace di interpretare in modo più completo la nostra idea di eccellenza».

La scelta di superare la logica della sola vinaccia per valorizzare l’uva nella sua interezza risponde a una visione produttiva precisa, che punta sulla completezza aromatica e sull’equilibrio del risultato finale.

Dall’uva intera a un distillato pensato per la tavola

A distinguere il Distillato d’Uva Col Vetoraz è infatti l’utilizzo del frutto nella sua totalità. Le uve, selezionate con attenzione, vengono sofficemente pigiate e avviate a una fase di fermentazione controllata. Al termine del processo, succo e bucce vengono distillati insieme, consentendo di preservare e trasferire nel distillato l’intero patrimonio aromatico dell’uva. La distillazione avviene attraverso un alambicco tradizionale in rame a bagnomaria, una scelta tecnica che consente una gestione delicata del calore e favorisce la pulizia e la finezza del profilo sensoriale.

Il risultato è un distillato che punta su eleganza, armonia e riconoscibilità, con un profilo aromatico più ampio rispetto alla grappa tradizionale e una struttura pensata per accompagnare con discrezione la chiusura del pasto. Una proposta che si inserisce nel segmento dei distillati di qualità, rivolta a un pubblico attento all’origine della materia prima e alla coerenza del processo produttivo.

Col Vetoraz

Strada delle Treziese 1 - 31049 S. Stefano di Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 975291