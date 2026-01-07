Sorsi diVino: degustazioni guidate e vini poco conosciuti da provare a Cava de’ Tirreni

Dal 13 al 16 marzo 2026, Sorsi diVino si terrà a Cava de’ Tirreni (Sa), la seconda edizione di un evento pensato per valorizzare il vino come espressione di territorio, identità e convivialità. Un format che mette al centro l’incontro diretto tra produttori e pubblico, offrendo un percorso di degustazione consapevole tra etichette selezionate, storie aziendali e contesti di grande fascino.

Degustazioni guidate e dialogo con i produttori

Il cuore di Sorsi diVino è rappresentato dalle degustazioni: occasioni strutturate per conoscere vini di diverse aree vitivinicole, confrontarsi con chi li produce e approfondire stili, vitigni e metodi di lavoro. Un’esperienza pensata sia per appassionati sia per operatori del settore, con un approccio accessibile ma curato.

Un format che unisce vino, territorio ed esperienza

L’evento si distingue per l’attenzione al contesto territoriale, scelto come elemento narrativo e sensoriale. Il vino viene raccontato non solo nel calice, ma attraverso il legame con il paesaggio, la cultura locale e l’ospitalità, creando un’esperienza che va oltre la semplice degustazione.

Un pubblico trasversale tra wine lover e professionisti

Sorsi diVino si rivolge a un pubblico ampio: wine lover, ristoratori, sommelier, buyer e curiosi interessati ad approfondire il mondo del vino in modo diretto e informale. La formula favorisce il dialogo, la scoperta e la creazione di relazioni, rendendo l’evento un punto di riferimento nel calendario degli appuntamenti enogastronomici.

Perché Sorsi diVino è un evento da seguire

Grazie a una selezione attenta delle cantine, a un’organizzazione orientata alla qualità dell’esperienza e a un racconto autentico del vino, Sorsi diVino si conferma come un’occasione di scoperta e approfondimento per chi cerca contenuti, assaggi e relazioni di valore.