Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 07 gennaio 2026

07 gennaio 2026 | 16:59

Dal 13 al 16 marzo 2026, Sorsi diVino si terrà a Cava de’ Tirreni (Sa), la seconda edizione di un evento pensato per valorizzare il vino come espressione di territorio, identità e convivialità. Un format che mette al centro l’incontro diretto tra produttori e pubblico, offrendo un percorso di degustazione consapevole tra etichette selezionate, storie aziendali e contesti di grande fascino.

Sorsi diVino: degustazioni guidate e vini poco conosciuti da provare a Cava de’ Tirreni

Sorsi diVino si terrà a Cava de Tirreni (Sa) dal 13 al 16 marzo 2026

Degustazioni guidate e dialogo con i produttori

Il cuore di Sorsi diVino è rappresentato dalle degustazioni: occasioni strutturate per conoscere vini di diverse aree vitivinicole, confrontarsi con chi li produce e approfondire stili, vitigni e metodi di lavoro. Un’esperienza pensata sia per appassionati sia per operatori del settore, con un approccio accessibile ma curato.

Sorsi diVino: degustazioni guidate e vini poco conosciuti da provare a Cava de’ Tirreni

Il racconto del vino passa dalle persone che lo producono attraverso masterclass e degustazioni

Un format che unisce vino, territorio ed esperienza

L’evento si distingue per l’attenzione al contesto territoriale, scelto come elemento narrativo e sensoriale. Il vino viene raccontato non solo nel calice, ma attraverso il legame con il paesaggio, la cultura locale e l’ospitalità, creando un’esperienza che va oltre la semplice degustazione.

Sorsi diVino: degustazioni guidate e vini poco conosciuti da provare a Cava de’ Tirreni

Degustazioni e incontri diretti con i produttori durante Sorsi diVino

Un pubblico trasversale tra wine lover e professionisti

Sorsi diVino si rivolge a un pubblico ampio: wine lover, ristoratori, sommelier, buyer e curiosi interessati ad approfondire il mondo del vino in modo diretto e informale. La formula favorisce il dialogo, la scoperta e la creazione di relazioni, rendendo l’evento un punto di riferimento nel calendario degli appuntamenti enogastronomici.

Perché Sorsi diVino è un evento da seguire

Grazie a una selezione attenta delle cantine, a un’organizzazione orientata alla qualità dell’esperienza e a un racconto autentico del vino, Sorsi diVino si conferma come un’occasione di scoperta e approfondimento per chi cerca contenuti, assaggi e relazioni di valore.

© Riproduzione riservata

 
Sorsi diVino evento vino degustazioni vino produttori vinicoli cultura del vino wine experience manifestazione enologica eventi enogastronomici degustazione guidata vino e territorio
 
