Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 08 gennaio 2026  | aggiornato alle 20:58 | 116680 articoli pubblicati

STM
julius meinl
julius meinl

Le migliori bollicine del 2026 in gara al Venice International Wine Trophy

Il Venice International Wine Trophy Bubbles 2026 premia le bollicine provenienti da tutto il mondo. Le degustazioni tecniche si svolgeranno il 15 marzo, mentre le premiazioni avverranno il 28 marzo a Villa Farsetti [...]

 
08 gennaio 2026 | 19:13

Le migliori bollicine del 2026 in gara al Venice International Wine Trophy

Il Venice International Wine Trophy Bubbles 2026 premia le bollicine provenienti da tutto il mondo. Le degustazioni tecniche si svolgeranno il 15 marzo, mentre le premiazioni avverranno il 28 marzo a Villa Farsetti [...]

08 gennaio 2026 | 19:13
 

Venezia ospita il Venice International Wine Trophy Bubbles, concorso internazionale dedicato agli spumanti e vini frizzanti. L’evento, organizzato da Egnews.it e dalla guida Il Vino per Tutti con il supporto dell’Enoteca Le Cantine dei Dogi, si conferma come un importante momento di confronto per le migliori produzioni italiane e internazionali.

Le migliori bollicine del 2026 al Venice International Wine Trophy

Un momento delle premiazioni delle passate edizioni del Venice International Wine Trophy Bubbles

La qualità delle bollicine e le categorie di vino

Il concorso mira a valorizzare la diversità degli spumanti, dal Metodo Classico allo Charmat (Martinotti), fino ai vini rifermentati e ancestrali. I vini partecipanti sono valutati secondo un sistema a 100 centesimi, con l’assegnazione di medaglie e bollini di merito:

  • Oro Gran Menzione: eccellenza assoluta (punteggio oltre 91-94/100 a seconda della categoria)

  • Medaglia d’Oro, Argento e Bronzo

  • Trofeo Wine Lover: assegnato dalla giuria popolare

Giuria tecnica e giuria popolare

La giuria tecnica è composta da enologi, sommelier e giornalisti di settore, guidati da Giuseppe Casagrande, giornalista di Italia a Tavola , e Aldo Lorenzoni, presidente del G.R.A.S.P.O., e si riunirà il 15 marzo 2026 per le degustazioni alla cieca.

Accanto alla valutazione tecnica, una Giuria Popolare assegnerà il premio Trophy Wine Lover, simulando l’esperienza d’acquisto del consumatore e offrendo un feedback commerciale diretto alle cantine.

Date e sede degustazioni

  • Degustazione tecnica: 15 marzo 2026, Consorzio Colli Berici e Vicenza, Lonigo (VI)

  • Gran galà di premiazione: 28 marzo 2026, Villa Farsetti, Santa Maria di Sala (Venezia), in occasione di “Bollicine in Villa”

«Il Venice International Wine Trophy non è solo una competizione, ma una piattaforma strategica di marketing,” dichiara l’organizzazione. “Ricevere una medaglia a Venezia significa ottenere un sigillo di qualità internazionale, capace di rafforzare il brand e aprire nuove opportunità commerciali»,

© Riproduzione riservata STAMPA

 
bollicine spumanti vini frizzanti Venice International Wine Trophy degustazioni giuria popolare Trophy Wine Lover medaglie vino Villa Farsetti concorso enologico
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Galbani Professionale
Horeca Expoforum
Galbani Professionale
Horeca Expoforum
Tirreno CT
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026