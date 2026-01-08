Le migliori bollicine del 2026 in gara al Venice International Wine Trophy

Venezia ospita il Venice International Wine Trophy Bubbles, concorso internazionale dedicato agli spumanti e vini frizzanti. L’evento, organizzato da Egnews.it e dalla guida Il Vino per Tutti con il supporto dell’Enoteca Le Cantine dei Dogi, si conferma come un importante momento di confronto per le migliori produzioni italiane e internazionali.

Un momento delle premiazioni delle passate edizioni del Venice International Wine Trophy Bubbles

La qualità delle bollicine e le categorie di vino

Il concorso mira a valorizzare la diversità degli spumanti, dal Metodo Classico allo Charmat (Martinotti), fino ai vini rifermentati e ancestrali. I vini partecipanti sono valutati secondo un sistema a 100 centesimi, con l’assegnazione di medaglie e bollini di merito:

Oro Gran Menzione: eccellenza assoluta (punteggio oltre 91-94/100 a seconda della categoria)

Medaglia d’Oro, Argento e Bronzo

Trofeo Wine Lover: assegnato dalla giuria popolare

Giuria tecnica e giuria popolare

La giuria tecnica è composta da enologi, sommelier e giornalisti di settore, guidati da Giuseppe Casagrande, giornalista di Italia a Tavola , e Aldo Lorenzoni, presidente del G.R.A.S.P.O., e si riunirà il 15 marzo 2026 per le degustazioni alla cieca.

Accanto alla valutazione tecnica, una Giuria Popolare assegnerà il premio Trophy Wine Lover, simulando l’esperienza d’acquisto del consumatore e offrendo un feedback commerciale diretto alle cantine.

Date e sede degustazioni

Degustazione tecnica: 15 marzo 2026, Consorzio Colli Berici e Vicenza, Lonigo (VI)

Gran galà di premiazione: 28 marzo 2026, Villa Farsetti, Santa Maria di Sala (Venezia), in occasione di “Bollicine in Villa”

«Il Venice International Wine Trophy non è solo una competizione, ma una piattaforma strategica di marketing,” dichiara l’organizzazione. “Ricevere una medaglia a Venezia significa ottenere un sigillo di qualità internazionale, capace di rafforzare il brand e aprire nuove opportunità commerciali»,