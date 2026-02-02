FuoriVinifera 2026: oltre 100 produttori tra storia e degustazioni

Per la prima volta, Vinifera, il festival dedicato ai vini e alle produzioni artigianali dell’arco alpino, si trasferisce fuori dal contesto urbano e diventa FuoriVinifera. Sabato 21 e domenica 22 marzo il Mercato Artigianale Alpino, giunto alla settima edizione, offrirà agli appassionati un’esperienza immersiva nella Piana Rotaliana Königsberg a Mezzocorona, a pochi chilometri da Trento, incorniciata dalle Dolomiti. L’iniziativa coinvolgerà oltre cento vignaioli e produttori provenienti dalle regioni alpine e transalpine, tra vini artigianali e specialità gastronomiche.

Dal centro città alla Piana Rotaliana: Vinifera diventa FuoriVinifera

«Per parlare di vino, cibo e artigianalità in modo autentico, abbiamo scelto di farci ospitare dai luoghi in cui queste espressioni nascono», spiega Stefano Cimadom dell’Associazione Centrifuga, promotrice dell’evento. «Camminare tra le vigne, sentire da vicino la forza delle montagne alpine ci è sembrato il passo più coerente per raccontare l’unicità del vino e delle produzioni artigianali». FuoriVinifera si propone quindi come esperienza diffusa, tra socialità genuina e contatto diretto con il territorio, superando il tradizionale contesto fieristico.

L’evento si svilupperà su tre location raggiungibili a piedi. La Cantina A. Martinelli 1860 ospiterà oltre settanta banchi d’assaggio, mentre l’ex caserma dei vigili del fuoco di fronte alla Chiesa di Santa Maria Assunta accoglierà produttori della Piana Rotaliana e dell’associazione Teroldego Evolution. Infine, il seicentesco Palazzo Martini presenterà Convinti, una neonata comunità di 21 viticoltori e viticoltrici sudtirolesi, con vini artigianali, biologici e biodinamici. La locandina e la grafica dell’evento sono curate da Giorgia Pallaoro, disegnatrice freelance attiva in festival culturali.

Mezzocorona è facilmente raggiungibile in auto da Trento in circa 20 minuti, e collegata in treno con Italia, Austria e Germania. Sarà attivo un servizio di navette continuo tra le tre location e la stazione ferroviaria, permettendo ai partecipanti di muoversi agevolmente tra le esperienze proposte.