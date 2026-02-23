Il 30 giugno ad Amsterdam si conoscerà il miglior bar d’Europa

La prima edizione degli Europe’s 50 Best Bars si terrà martedì 30 giugno 2026 ad Amsterdam. L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di The World’s 50 Best Bars, introduce per la prima volta una classifica dedicata esclusivamente al panorama europeo, con l’obiettivo di fotografare l’evoluzione del settore e valorizzare le città del continente come destinazioni di riferimento per la mixology e il bere di qualità. La scelta di Amsterdam non è casuale. La città olandese rappresenta oggi un polo dinamico per la cultura del cocktail, capace di coniugare tradizione e nuove tendenze, come ha ricordato a Italia a Tavola anche Penelope Vaglini, Academy Chair per l'Italia di The World's 50 Best Bars.

The World's 50 Best Bars: appuntamento ad Amsterdam il 30 giugno

Il programma e gli eventi collaterali

Tra i momenti previsti ad Amsterdam figura il Bartenders’ Feast, incontro riservato ai locali presenti nella classifica e organizzato la sera precedente alla cerimonia. Il 30 giugno si svolgerà la premiazione ufficiale, con arrivo degli ospiti, ricevimento a base di cocktail e il tradizionale conto alla rovescia che porterà alla rivelazione della lista completa, fino al riconoscimento finale di The Best Bar in Europe 2026. Prima dell’evento saranno annunciati due premi speciali dedicati all’eccellenza dell’ultimo anno: il Michter’s Art of Hospitality Award e l’Altos Bartenders’ Bartender Award.

Le categorie speciali

Durante la cerimonia verranno inoltre assegnati diversi riconoscimenti tematici che coinvolgono locali di tutta Europa. Tra questi: One To Watch Award, Roku Industry Icon Award, Three Cents Best New Opening Award, Ketel One Sustainable Bar Award, Siete Misterios Best Cocktail Menu Award, SevenRooms Best Bar Design Award e i premi Best in Destination. La nuova classifica segna un passaggio importante per il settore: per la prima volta il mercato europeo dei cocktail bar avrà una mappatura autonoma, capace di evidenziare nuove destinazioni e tendenze emergenti nel mondo del bere contemporaneo.