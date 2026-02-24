Tra Langhe e Colli Tortonesi: Barolo e Derthona vanno in scena a Milano

Domenica 22 marzo 2026, l’ala est di Palazzo Bovara si trasformerà in un percorso ideale attraverso le Langhe e i Colli Tortonesi. L’evento, promosso dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi e I Vini del Piemonte, in partnership con Confcommercio Milano e con il supporto di Go Wine, offre al pubblico di wine lovers e agli operatori del settore un’occasione unica di assaggio e approfondimento. Saranno presenti decine di etichette di prestigio, dal Barolo Docg al Timorasso Derthona Doc, con produttori a disposizione per illustrare caratteristiche dei vini, annate e cru.

Langhe e Colli Tortonesi di scena a Milano

Masterclass riservata agli operatori

Prima dell’apertura al pubblico, dalle 11.00 alle 12.00, è prevista una Masterclass esclusiva dedicata a ristoratori e operatori del settore, con focus su Barolo Docg e Timorasso Derthona Doc. Organizzata in collaborazione con Confcommercio Milano ed EPAM, l’iniziativa permette di approfondire tecniche di degustazione, abbinamenti e specificità territoriali. L’accesso è riservato ai professionisti del settore e soggetto a approvazione tramite registrazione online.

Degustazioni aperte e salotto tematico

Dalle 12.00 alle 13.30, gli operatori potranno accedere ai banchi di degustazione dei produttori, mentre dalle 15.00 alle 19.00 l’evento sarà aperto al pubblico. Ogni partecipante potrà assaggiare diverse annate e cru, accompagnate da piccoli assaggi gastronomici selezionati dai produttori.

Dalle 18.00 alle 19.00, il Salotto-Degustazione offrirà un approfondimento unico con Walter Massa, pioniere del Timorasso dei Colli Tortonesi, e un produttore di Barolo. Condotto da Francesco Quarna, DJ e vignaiolo noto per i podcast Deejay Wine Club e Summer Camp, il salotto approfondirà storie di cantina, metodi di vinificazione e caratteristiche sensoriali dei vini presentati.

La Strada del Vino come rete territoriale

La Strada del Barolo e dei grandi vini di Langa e la Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi - Terre Derthona rappresentano reti di oltre cento realtà tra cantine, ristoranti, strutture ricettive e produttori agroalimentari. L’obiettivo è tutelare le produzioni tipiche, valorizzare il territorio e coordinare azioni tra pubblico e privato. Queste iniziative contribuiscono a promuovere cultura enologica, enoturismo e microimprese vinicole, creando percorsi esperienziali unici tra vini e territorio.

Biglietti e partecipazione

Il biglietto base costa 35€ a persona (30€ per soci Confcommercio, Go Wine, AIS, Fisar, Onav, Aspi) e include degustazioni illimitate e piccoli assaggi gastronomici. L’ingresso con salotto-degustazione è di 45 €. Ogni partecipante riceverà il calice ufficiale della Strada del Barolo e una tasca portabicchiere. Gli operatori devono registrarsi tramite form dedicato per ottenere accredito: l’accesso è riservato e soggetto ad approvazione.

I produttori presenti

Ecco i produttori presenti a Milano

Produttori di Barolo Docg (in aggiornamento)

Azienda Agricola Stra , Novello (CN)

, Novello (CN) Bel Colle , Verduno (CN)

, Verduno (CN) Borgogno Francesco , Barolo (CN)

, Barolo (CN) Ciabot Berton , La Morra (CN)

, La Morra (CN) Fratelli Savigliano , Diano d’Alba (CN)

, Diano d’Alba (CN) Monchiero F.lli , Castiglione Falletto (CN)

, Castiglione Falletto (CN) Podere Gagliassi, Monforte d’Alba (CN)

Produttori di Timorasso Derthona Doc: