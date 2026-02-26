Gruppo Montenegro nuovo distributore esclusivo di Johnnie Walker e Bulleit in Italia

A partire dal 1° aprile 2026, Gruppo Montenegro assumerà il ruolo di distributore esclusivo per l’Italia di due marchi storici del portafoglio Diageo: Johnnie Walker Scotch Whisky e Bulleit Bourbon.

Johnnie Walker e Bulleit, due whisky di riferimento

Johnnie Walker, con oltre due secoli di storia, è oggi il whisky più venduto a livello globale. Bulleit, bourbon premium originario del Kentucky, rappresenta un punto di riferimento nella categoria dei whisky americani. L’affidamento della distribuzione esclusiva a Gruppo Montenegro consolida la presenza dei due brand in Italia, garantendo continuità, competenza e capillarità lungo l’intera filiera distributiva.

Una partnership strategica per il settore Spirits

Secondo l’azienda, «questa collaborazione rappresenta un importante riconoscimento della qualità della nostra rete distributiva e della competenza nel settore Spirits». La partnership permetterà di ampliare il portafoglio e rafforzare la presenza in una categoria strategica come quella dei whisky, segnando un passo rilevante nel percorso di crescita e innovazione del Gruppo. «L’Italia merita il meglio di questi brand iconici, con una visibilità, una presenza e un’energia che riflettano davvero il loro posizionamento globale», ha commentato Caoimhe McCabe, Managing Director di Diageo Italia. «La collaborazione con Gruppo Montenegro S.r.l., uno dei principali player italiani nel settore degli spirits premium, oltre a garantire competenza e copertura del mercato, apporta una forte expertise nella distribuzione nella categoria whisky e non solo, e ci consentirà di accelerare ulteriormente la nostra crescita e rafforzare il legame con clienti e consumatori in tutto il Paese».

ulleit è un bourbon premium originario del Kentucky

Paul Douek, membro dell’Executive Board di Gruppo Montenegro, ha aggiunto: «Siamo estremamente orgogliosi che Diageo abbia scelto Gruppo Montenegro come partner distributivo in Italia per due brand davvero iconici come Johnnie Walker e Bulleit. Questo accordo rappresenta un importante riconoscimento della scala, della qualità e dell’efficacia della piattaforma distributiva nazionale di Gruppo Montenegro, nonché dell’expertise senza pari che abbiamo sviluppato nel tempo nella categoria whisky e nel più ampio segmento degli spirits premium». Secondo Douek, «in qualità di top player nel mercato italiano, siamo pronti a mettere in campo la nostra eccellenza commerciale, la profonda conoscenza del mercato e le relazioni consolidate con i clienti per accelerare ulteriormente il potenziale di crescita di entrambi i brand in tutta Italia, in sinergia con il nostro portafoglio di spirits premium».

Impatto sul mercato italiano

Questa partnership rafforza ulteriormente la posizione di Gruppo Montenegro come protagonista di primo piano nel panorama italiano degli spirits premium, ampliando la portata e l’impatto della rete commerciale e distributiva a livello nazionale. L’ingresso di Johnnie Walker e Bulleit nel portafoglio consolidarà la presenza in tutti i canali chiave, rafforzando ulteriormente il posizionamento di vertice del Gruppo nel mercato italiano degli spirits.