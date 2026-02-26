Illva Saronno affida a Robert Cullins la guida commerciale dell'intero gruppo

Illva Saronno Holding, multinazionale italiana con una forte diversificazione strategica e leader nel settore degli alcolici premium, annuncia un rilevante aggiornamento organizzativo a livello globale. Il Gruppo è riconosciuto per brand iconici come Disaronno, il liquore italiano preferito al mondo, oltre a etichette di prestigio quali Tia Maria, The Busker Irish Whiskey ed Engine Gin.

Il nuovo chief commercial officer di Illva Saronno Holding Robert Cullins

A partire dal 1° aprile 2026, Robert Cullins, attualmente executive vice president americas e ceo di Disaronno International LLC, assumerà il ruolo di cco (chief commercial officer) globale, riportando direttamente all’amministratore delegato Marco Ferrari. La nuova struttura mira a rendere l’organizzazione ancora più efficace nell’affrontare le sfide dei mercati internazionali e nel gestire un portafoglio brand in costante espansione, anche alla luce dell’acquisizione di Averna e Zedda Piras da Campari.

Un gruppo internazionale con oltre 160 Paesi serviti

Negli anni, Illva Saronno ha consolidato dimensioni significative: circa 400 milioni di euro di fatturato annuo consolidato, oltre 800 dipendenti e una presenza commerciale in più di 160 Paesi. Oltre il 90% del fatturato è sviluppato sui mercati esteri, confermando la vocazione globale di un gruppo nato a Saronno e cresciuto grazie a una solida strategia di internazionalizzazione.

Nel nuovo incarico, Robert Cullins continuerà a ricoprire anche la carica di ceo di Disaronno International LLC. Sarà affiancato da un team commerciale globale e guiderà i top manager responsabili delle diverse macro-aree geografiche.

Il profilo internazionale di Robert Cullins

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore delle bevande alcoliche, Robert Cullins ha maturato una solida leadership internazionale. Ha iniziato la carriera in E&J Gallo Winery come sales manager, per poi ricoprire ruoli di vertice in Diageo tra Asia e America Latina.

Tra le posizioni precedenti figurano executive vp/managing director per Shaw Ross International Importers, co-fondatore e managing director di Santa Teresa Usa, president - North Asia per Maxxium Worldwide, chief executive officer di Stoli Group in Lussemburgo e managing director di Montenegro Americas, dove ha avviato la prima entità estera del Gruppo Montenegro fuori dall’Italia.