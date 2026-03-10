Cantina Valpolicella Negrar: Christian Zulian nuovo direttore generale

Cambio ai vertici tecnici per Cantina Valpolicella Negrar, che annuncia la nomina di Christian Zulian come nuovo direttore generale, con responsabilità anche sulla direzione tecnica. La cooperativa veronese affida così la guida operativa a una figura con esperienza nel settore vitivinicolo e nella gestione aziendale, puntando su una struttura organizzativa più integrata. Accanto a Zulian, nel ruolo di responsabile dell’area enologica, viene nominato Carlo Callari, enologo con oltre vent’anni di attività e una lunga conoscenza della realtà produttiva della cantina.

Christian Zulian, nuovo direttore generale di Cantina Valpolicella Negrar

Una scelta strategica per la cooperativa

La nomina rientra in un percorso di consolidamento della governance e della struttura tecnica dell’azienda. «Questa nomina rappresenta un passaggio strategico per Cantina Valpolicella Negrar», spiega il presidente Giampaolo Brunelli. «Christian Zulian porta con sé una visione tecnica solida e una profonda conoscenza del settore, maturata in contesti strutturati e orientati alla qualità. La sua esperienza sarà determinante per accompagnare la cooperativa in una nuova fase di crescita, rafforzando integrazione organizzativa, identità territoriale e posizionamento sul mercato».

Giampaolo Brunelli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar

Nel corso della sua carriera, Zulian ha lavorato in diverse realtà vitivinicole sviluppando un approccio orientato alla valorizzazione del territorio e alla definizione di uno stile enologico coerente. Un percorso professionale che, secondo la cantina, potrà contribuire a consolidare il ruolo della cooperativa all’interno del panorama vitivinicolo della Valpolicella.

Il vino al centro del progetto tecnico

Nel nuovo incarico, Zulian sottolinea la volontà di mettere al centro il lavoro sulla qualità e sull’identità territoriale. «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità. Il vino sarà il centro del mio lavoro», afferma. «L’obiettivo è valorizzare il potenziale della Valpolicella, traducendolo in vini contemporanei, profondamente legati al territorio ma capaci di dialogare con i mercati internazionali. La qualità non è un traguardo ma un processo continuo, costruito attraverso rigore tecnico, ascolto dei soci e visione condivisa». La strategia delineata prevede un lavoro di squadra tra direzione generale ed enologia, con l’obiettivo di rafforzare la coerenza stilistica dei vini e la capacità di interpretare l’evoluzione del mercato.

Il lavoro di squadra con Carlo Callari

In questo contesto si inserisce la collaborazione con Carlo Callari, nominato responsabile dell’area enologica. Il suo ruolo sarà quello di coordinare le attività tecniche legate alla vinificazione e al controllo qualitativo, lavorando in stretta sinergia con la direzione generale. «Lavoreremo insieme con un approccio fortemente tecnico e orientato al risultato», osserva Zulian. «Condividiamo metodo, conoscenza del territorio e attenzione alla qualità».

Callari, che conosce da vicino le dinamiche produttive della cantina, sottolinea l’importanza di un confronto costante tra competenze diverse. «Metterò a disposizione della Cantina l’esperienza maturata in questi anni per presidiare ogni fase del ciclo produttivo con rigore e attenzione al dettaglio. Il confronto continuo e la sinergia tecnica saranno elementi chiave per elevare ulteriormente gli standard qualitativi».

I profili dei nuovi responsabili

Nato a Trento e residente a Verona, Christian Zulian è laureato in Scienze agrarie all’Università di Padova e ha completato la propria formazione con studi di chimica applicata alle bevande alcoliche presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in aziende vinicole, sviluppando competenze nella gestione aziendale e nelle dinamiche del mercato internazionale del vino.

Carlo Callari, laureato in Viticoltura ed Enologia, ha invece maturato oltre vent’anni di esperienza nel settore vitivinicolo. Il suo percorso professionale si è svolto principalmente in cantina, occupandosi dell’intero ciclo produttivo, dalla vinificazione di uve fresche e da appassimento fino alla gestione tecnica e documentale. Dopo precedenti esperienze nel territorio della Valpolicella e una lunga collaborazione con Cantina Valpolicella Negrar, assume ora la responsabilità dell’area enologica con l’obiettivo di consolidare qualità, controllo produttivo e sostenibilità.