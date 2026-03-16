Vinetia Tasting 2026: a Santa Lucia di Piave il grande banco del vino veneto

Domenica 22 marzo il polo fieristico di Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, torna a riempirsi di calici e bottiglie con la quinta edizione di Vinetia Tasting - Il Veneto nel calice, l’appuntamento firmato Ais Veneto Ets che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio preciso nel calendario delle degustazioni dedicate al vino regionale. Quest’anno il percorso promette numeri importanti. In degustazione ci saranno oltre 800 etichette di circa 150 aziende, selezionate dai sommelier Ais per la guida Vinetia, uno strumento che negli anni è diventato un riferimento per chi vuole orientarsi tra le cantine del Veneto.

Il Veneto nel calice: a Vinetia Tasting 800 etichette e 150 cantine

A fare da cornice ci saranno anche otto Consorzi di tutela (Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, Consorzio tutela Lugana Doc, Consorzio tutela Vini Bardolino, Consorzio di tutela Lessini Durello, Consorzio tutela vini Custoza, Consorzio tutela vini Soave, Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Consorzio tutela vini Garda Doc), presenti con spazi dedicati alle rispettive denominazioni, così da offrire ai visitatori un contatto diretto con i territori e con le realtà che ne custodiscono l’identità produttiva. L’obiettivo, come ha spiegato il presidente di Ais Veneto Gianpaolo Breda, è quello di costruire una narrazione corale del vino regionale: «Con il racconto corale dei Consorzi e gli approfondimenti guidati dai nostri esperti, Vinetia Tasting si conferma un appuntamento imperdibile per chi vuole conoscere da vicino il meglio della produzione regionale e comprendere la centralità del vino nel paesaggio e nella cultura veneti».

Il contesto, d’altronde, è quello di Santa Lucia di Piave, territorio che da sempre intreccia agricoltura, viticoltura e attività fieristica. Non a caso l’evento trova casa nelle storiche filande del polo espositivo, un luogo che negli anni ha ospitato numerose manifestazioni dedicate al mondo agroalimentare. «Accogliamo con piacere nelle nostre filande e per il secondo anno consecutivo Vinetia Tasting, una manifestazione di grande qualità e in grado di unire gusto, territorialità e professionalità - ha aggiunto Luisa Camatta, direttrice dell’azienda speciale Santa Lucia Fiere. Anche quest’anno Ais Veneto propone una giornata ricca di stimoli e di opportunità di approfondimento, che siamo certi potrà attrarre un pubblico molto vasto in un territorio come il nostro, vocato da sempre alla tradizione vitivinicola e agricola».

Accanto al banco d’assaggio, che resta il cuore dell’iniziativa, la giornata sarà scandita da quattro masterclass pensate per andare oltre la semplice degustazione e provare a leggere il vino veneto attraverso alcuni temi chiave: le bollicine metodo classico, la longevità dell’Amarone, la riscoperta dei vitigni storici e il ruolo dei tagli bordolesi. La prima, “Metodo Classico Veneto: identità, territorio e visione”, sarà guidata da Cristian Maitan, Miglior sommelier Ais d’Italia 2023. Il percorso attraverserà diverse aree produttive della regione per capire come il metodo classico stia trovando una propria voce, tra varietà autoctone e vitigni internazionali, con interpretazioni che negli ultimi anni stanno ridisegnando il profilo delle bollicine venete. Sempre con la conduzione di Maitan arriverà poi “Case Vecie: il tempo come valore”, una verticale di sei annate di Amarone della Valpolicella Docg Case Vecie che permetterà di osservare da vicino l’evoluzione di uno dei vini simbolo del Veneto. Il confronto tra annate diverse offrirà l’occasione per leggere le trasformazioni del vino nel tempo e per cogliere come affinamento e maturazione possano cambiare profondamente il carattere di un Amarone.

Il terzo appuntamento allargherà lo sguardo al patrimonio ampelografico regionale. “Vitigni dimenticati: il Veneto che riaffiora”, guidata da Michele Manca, Miglior Sommelier del Veneto 2022, proporrà un viaggio tra varietà storiche e uve meno diffuse, quelle che spesso restano ai margini delle grandi denominazioni ma che raccontano una parte importante della biodiversità viticola della regione. A chiudere il programma sarà “La tradizione del taglio bordolese in Veneto”, masterclass condotta da Alberto Toffanello, Miglior Sommelier del Veneto 2025. Il focus sarà sul ruolo che Cabernet e Merlot hanno avuto nello sviluppo di alcune delle etichette più rappresentative del territorio, oltre che sulla capacità di questi vitigni di adattarsi ai diversi terroir regionali e di interpretarne le sfumature.

Durante tutta la giornata i degustatori Ais Veneto accompagneranno inoltre il pubblico in tour tematici tra i banchi d’assaggio, pensati per guidare la degustazione e offrire qualche chiave di lettura in più sui vini in calice. I percorsi partiranno ogni dieci minuti a partire dalle 10.30 e, per la prima volta, saranno disponibili anche in inglese, segno di un’attenzione crescente verso il pubblico internazionale. Le porte si apriranno dalle 10 alle 19. I biglietti sono acquistabili in prevendita online fino al 20 marzo e includono l’accesso al banco d’assaggio e alle esperienze guidate: 18 euro per i soci Ais e 23 euro per i simpatizzanti. Un’intera giornata pensata per attraversare il Veneto del vino calice dopo calice, tra grandi denominazioni, vitigni meno conosciuti e racconti che nascono direttamente dai territori.