Bolzano celebra 99 edizioni della Weinkost: quattro giorni tra vino e cucina

Dal 26 al 29 marzo 2026 torna la Weinkost di Bolzano, la storica Mostra dei vini giunta alla sua 99ª edizione. Un appuntamento che da quasi un secolo segna l’avvio della primavera altoatesina, valorizzando la cultura vitivinicola del territorio. La manifestazione si svolge nella suggestiva cornice di Castel Mareccio, tra cortile, sale storiche e taverna, offrendo un’esperienza immersiva tra degustazioni di vini altoatesini, eventi culinari, seminari e concerti dal vivo.

Degustazioni guidate con sommelier: protagoniste oltre 180 etichette altoatesine

Degustazioni vini Alto Adige: 180 etichette e 40 cantine locali

Cuore della manifestazione sono le degustazioni guidate: oltre 180 etichette selezionate provenienti da circa 40 cantine locali, servite direttamente al tavolo dai sommelier. Un format distintivo che consente di approfondire ogni calice attraverso racconti, curiosità e dettagli sulle produzioni vitivinicole del territorio, rendendo la Weinkost un evento unico nel panorama enologico italiano.

Programma eventi Weinkost: cene stellate e seminari tematici

Il calendario propone un ricco palinsesto di appuntamenti tra cucina e vino. Giovedì, giorno dell’inaugurazione, invito a cena con “L’Oste nel castello” che vede protagonista Günther Lobiser del ristorante Signaterhof di Signato/Renon per un’esperienza gastronomica dedicata ai sapori del territorio. L’appuntamento si rinnova venerdì con lo chef Anton Dalvai della locanda alpina Dorfnerhof nella Bassa Atesina, sabato con Luis Agostini del ristorante Luna, emblema della nuova wave contemporanea del panorama culinario bolzanino, e domenica (a pranzo) con Florian Patauner del Restaurant Patauner di Terlano.

Castel Mareccio ospita la Weinkost di Bolzano tra sale storiche e cortili suggestivi (foto: Elisa Viscardi)

Da non perdere venerdì alle ore 18 il seminario/masterclass di Helmuth Köcher dal titolo “I vini e le verdure”, dedicato al dialogo tra mondo vegetale e vitivinicolo. Molto interessanti anche gli incontri con Helmuth Gramm e l’enologo Otto Cologna sul tema “I nostri affumicati e i nostri vini” e i Laboratori del gusto a cura della sommelier Christine Mayr dedicati alle bollicine. Infine, domenica alle ore 18:00, a conclusione della Weinkost, si terrà il seminario organizzato dal gruppo DNA Vernatsch dal titolo “la nuova generazione dei vini Vernatsch”.

Wine& Bike Bolzano: itinerario tra vigneti, castelli e cantine

Accanto alla manifestazione, prende forma l’esperienza “Piaceri su due ruote”, un itinerario cicloturistico tra vigneti dell’Alto Adige e scorci alpini. Con partenza da Piazza Walther, il percorso attraversa il centro storico e si snoda tra luoghi simbolo del vino locale come Castel Roncolo, l’Abbazia di Muri-Gries, la Cantina Bolzano e l’area di Santa Maddalena. Le soste lungo il tragitto includono degustazioni e visite in cantina, trasformando la bicicletta in uno strumento per scoprire il territorio attraverso gusto, paesaggio e cultura.

Wine&bike a Bolzano: itinerari tra vigneti, cantine e scorci sulle Dolomiti

Biglietti Weinkost Bolzano: prezzi, prenotazioni e pacchetti hotel

Il costo d’ingresso è di 25 euro, comprensivo di 10 buoni degustazione e prenotazione del tavolo per un massimo di tre ore.

È necessaria la prenotazione presso l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano: online, al numero +39 347 3976957 o via e-mail info@bolzano-bozen.it

Per chi sceglie di soggiornare in città, il “Pacchetto vacanza Mostra Dei Vini di Bolzano” include:

soggiorno minimo di due notti in formula B&B per due persone

ingresso ridotto alla manifestazione

visita guidata del centro storico

bottiglia di Lagrein o Santa Maddalena delle cantine locali

Dalla terza notte è incluso anche l’ingresso al Museo Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi).