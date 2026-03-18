Per la prima volta nella storia del Meininger Award - Excellence in Wine & Spirits, il titolo di “International Wine Entrepreneur of the Year” è stato assegnato a un protagonista dell’area del Prosecco. A riceverlo è Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi, durante la cerimonia tenutasi a Düsseldorf. Giunto alla 20ª edizione, il premio è assegnato dalla casa editrice Meininger Verlag, punto di riferimento globale per l’editoria specializzata nel settore vitivinicolo. Nel corso degli anni ha celebrato figure di primo piano come Angelo Gaja, Gaetano Marzotto, la famiglia Lunelli del Gruppo Ferrari Trento, la famiglia Frescobaldi e la famiglia Planeta.

Giancarlo Moretti Polegato è “International Wine Entrepreneur of the Year”

Villa Sandi e la crescita del Prosecco nel mondo

Il premio riconosce il percorso imprenditoriale di Moretti Polegato alla guida di Villa Sandi, storica realtà con sede a Crocetta del Montello. La sua visione ha contribuito a valorizzare il Prosecco come simbolo del made in Italy, rafforzandone la presenza sui mercati internazionali e sostenendo l’espansione dell’export vitivinicolo italiano. Determinante anche il ruolo nella promozione delle colline venete come destinazione di enoturismo, trasformando il vino in un veicolo di racconto di paesaggio, cultura e stile di vita italiano.

Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi, ha commentato: «Ricevere questo riconoscimento è per me motivo di grande orgoglio. È un premio che non appartiene solo a Villa Sandi, ma a un intero territorio e a tutte le persone che negli anni hanno contribuito a far conoscere e apprezzare il Prosecco nel mondo. Le nostre bollicine sono un ambasciatore straordinario di bellezza, cultura e saper fare italiano, oltre a rappresentare oggi una delle espressioni più dinamiche dell’export vitivinicolo nazionale. Questo traguardo è il risultato di un impegno condiviso, costruito nel tempo grazie alla collaborazione tra produttori, istituzioni e comunità locali. È proprio facendo squadra che possiamo continuare a valorizzare e raccontare al mondo questo patrimonio unico, con la responsabilità di custodirlo e trasmetterlo alle generazioni future.»

Enoturismo: Villa Sandi tra le realtà pionieristiche

Accanto alla produzione vinicola, Moretti Polegato è stato tra i primi a investire nell’enoturismo. Già nei primi anni Novanta, Villa Sandi ha aperto le proprie porte ai visitatori, anticipando un modello oggi centrale per il turismo del vino. La villa palladiana del 1622 e le storiche cantine sotterranee rappresentano oggi una meta di riferimento per appassionati internazionali. Con oltre 20.000 visitatori l’anno e più di 500.000 presenze complessive, l’azienda si conferma un hub di esperienza tra vino, ospitalità e territorio.