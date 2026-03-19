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toscana igt

Lobelia di Cecchi: il nuovo bianco che racconta la Maremma

Cecchi lancia Lobelia, bianco Toscana Igt da uve Trebbiano, Vermentino e Chardonnay. Fresco e dinamico, esprime la Maremma attraverso aromaticità equilibrata e sapidità. Il packaging si distingue per eleganza e sostenibilità

 
19 marzo 2026 | 19:55

Lobelia di Cecchi: il nuovo bianco che racconta la Maremma

Cecchi lancia Lobelia, bianco Toscana Igt da uve Trebbiano, Vermentino e Chardonnay. Fresco e dinamico, esprime la Maremma attraverso aromaticità equilibrata e sapidità. Il packaging si distingue per eleganza e sostenibilità

19 marzo 2026 | 19:55
 

Cecchi presenta Lobelia, la nuova etichetta Toscana Igt che amplia l’offerta dell’azienda con un bianco pensato per interpretare la Toscana attraverso un registro fresco e dinamico, accompagnato da un’identità visiva distintiva. Il vino nasce da uve Trebbiano, Vermentino e Chardonnay e vuole esprimere un equilibrio naturale tra fragranza aromatica, sapidità e piacevolezza di beva. Gran parte di questa espressività deriva dalle condizioni climatiche della Maremma toscana, dove la vicinanza al mare e la ventilazione costante garantiscono una maturazione regolare e preservano freschezza e intensità aromatica.

Lobelia: il nuovo Toscana Igt di Cecchi Lobelia di Cecchi: il nuovo bianco che racconta la Maremma

Lobelia: il nuovo Toscana Igt di Cecchi

Freschezza e versatilità al centro del progetto

«Con Lobelia abbiamo voluto interpretare un lato più fresco e versatile della Toscana - dichiara Andrea Cecchi, presidente e ceo -. È un bianco pensato per accompagnare diversi momenti della tavola, avvicinare un pubblico più giovane e mantenere al contempo il legame con il territorio e l’attenzione alla qualità».

Lobelia 2025 si presenta con un delicato giallo paglierino dai riflessi brillanti e un bouquet fragrante, con note floreali e agrumate. Al palato il vino mostra sapidità e dinamismo, con un finale fresco e persistente arricchito da leggere sfumature di erbe mediterranee. Pensato per la tavola e la convivialità, Lobelia si presta sia come aperitivo sia in abbinamento a piatti di pesce, preparazioni a base di verdure, carni bianche e anche alla cucina asiatica.

Packaging distintivo e sostenibile

L’identità visiva richiama il linguaggio creativo già introdotto con Calipte, il rosato a marchio Cecchi, e si distingue per la decorazione digitale realizzata con inchiostri organici direttamente sul vetro. Questo approccio evita l’impiego di metalli pesanti e mantiene piena compatibilità con il processo di riciclo, rendendo il packaging monomateriale e sostenibile. Il nome Lobelia evoca l’omonima pianta ornamentale, nota per i colori eleganti e la leggerezza, qualità che dialogano con la freschezza e la finezza espressiva del vino.

La vendemmia 2025 in Maremma

La vendemmia 2025 in Toscana ha beneficiato di condizioni climatiche equilibrate: una primavera piovosa ha garantito riserve idriche adeguate, mentre un’estate fresca con piogge sporadiche ha sostenuto una maturazione ottimale. Dopo un giugno più caldo, le precipitazioni di inizio luglio hanno mitigato le temperature, contribuendo a una vendemmia di qualità con profili aromatici intensi, acidità equilibrata e marcata sapidità.

Cecchi
Loc. Casina dei Ponti 56 - 53011Castellina in Chianti (Si)
Tel 0577 543

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cecchi Lobelia Toscana IGT bianco fresco Trebbiano Vermentino Chardonnay Maremma vendemmia 2025 packaging Andrea Cecchi
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