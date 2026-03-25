Le chiusure per bottiglie Duet Collection di Vinolok® vincono l’iF Design Award 2026

Vinolok®, leader nelle chiusure in vetro per il packaging alimentare e delle bevande, annuncia che la sua Duet Collection ha ricevuto il prestigioso iF Design Award 2026, riconoscimento internazionale di eccellenza nel design di packaging. Organizzato dall’iF Design Foundation, ente indipendente con sede in Germania, il premio è da oltre 70 anni un punto di riferimento per progetti che combinano funzionalità, estetica e qualità.

Aleš Urbanek, ceo di Vinolok®

«Siamo profondamente onorati,» commenta Aleš Urbanek, ceo di Vinolok®, «di ricevere un riconoscimento internazionale così prestigioso. Questo premio conferma il valore del nostro lavoro e rafforza il ruolo di leadership della nostra azienda nel settore, posizionando la Duet Collection tra i progetti più rilevanti e innovativi nel suo ambito».

Caratteristiche distintive della Duet Collection

La Duet Collection è una linea esclusiva di chiusure per vini e distillati, progettata per preservare pienamente la qualità delle bevande. In questa collezione l’eleganza del vetro si fonde con il fascino naturale del legno di faggio, creando una combinazione raffinata che valorizza ogni dettaglio.

Le chiusure per vino della Duet Collection, dove l'eleganza del vetro si fonde col fascino del legno

La collezione è disponibile in due varianti cromatiche, legno chiaro e marrone scuro, e offre ampie possibilità di personalizzazione, rispondendo alle esigenze dei brand più esigenti e garantendo forte distintività sul mercato.

Duet e le tendenze del packaging di lusso

Con oltre 10.000 candidature provenienti da 68 paesi che hanno partecipato al concorso, Duet si è distinta per il suo equilibrio tra materiali naturali e estetica raffinata, confermando l’attenzione di Vinolok (i cui prodotti sono distribuiti in Italia in esclusiva da Amorim) alle tendenze contemporanee del packaging sostenibile ed elegante.

La linea Duet Collection di Vinolok si è distinta per la sua estetica raffinata tra oltre 10.000 candidature

La giuria internazionale, composta da 129 esperti indipendenti, ha premiato il progetto per la sua armonia tra funzionalità, appeal e qualità percepita, consolidando il posizionamento di Duet Collection come punto di riferimento per chiusure di lusso nel settore beverage.