Castiglion del Bosco accoglie Giuseppe Gorelli per una nuova era del Brunello

Castiglion del Bosco annuncia l’ingresso di Giuseppe Gorelli nel ruolo di Enologo della tenuta sulle colline senesi, segnando un momento strategico per l’evoluzione dei vini Brunello di Montalcino. La scelta riflette l’attenzione verso l’identità del territorio e la volontà di valorizzare le caratteristiche uniche dei vigneti della tenuta.

Giuseppe Gorelli, nuovo enologo della tenuta Castiglion del Bosco nel senese

Nato e cresciuto a Montalcino, Gorelli porta con sé una profonda conoscenza dei suoli, microclimi e stagioni della zona. La sua formazione è iniziata al fianco di Giulio Gambelli, figura di riferimento nell’interpretazione del Sangiovese, e si è consolidata in vent’anni di collaborazione con le principali aziende del territorio. La sua expertise permette di combinare tecnica e sensibilità nella gestione della vigna, ascoltando le caratteristiche specifiche di ogni annata.

Vigneti di Castiglion del Bosco e gestione di eccellenza

I 64 ettari vitati della tenuta (che ospita anche l'hotel Castiglion del Bosco, A Rosewood Hotel) rappresentano un mosaico di microclimi e composizioni del suolo che conferiscono complessità e identità ai vini. La gestione dei vigneti è curata come in una piccola azienda artigianale, garantendo qualità elevata e attenzione al dettaglio in ogni fase della produzione.

Una vista dei vigneti di Castiglion del Bosco

Nel suo ruolo, Giuseppe Gorelli collabora con Adriano Benassi, Responsabile di Cantina, e Francesco Silei, Responsabile dei Vigneti. L’arrivo di Gorelli rafforza un percorso strategico sostenuto dall’amministratore delegato Simone Pallesi, volto alla valorizzazione del potenziale della tenuta e alla crescita qualitativa dei vini Brunello.

Progetto di rebranding e visione commerciale internazionale

Dal 2024, con l’ingresso di Laura Paolucci come direttrice commerciale e marketing, la tenuta ha avviato un progetto di rebranding e riorganizzazione della presenza commerciale sui mercati nazionali e internazionali. L’obiettivo è sostenere una visione chiara del futuro, radicata nella storia della tenuta e nella passione delle persone che vi operano quotidianamente.

La cantina della tenuta di Castiglion del Bosco

Il percorso strategico si avvale di un team manageriale di esperienza e solidità, composto da Carla Chiuppesi, direttrice amministrativa, Daniele Tamiano, direttore delle risorse umane, e Carolina Bracalente, responsabile dell’ospitalità e Wine Club. La sinergia del gruppo garantisce continuità e supporto costante alla crescita della tenuta.